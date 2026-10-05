Προμηθέας: «Η σημερινή απόφαση της ΕΕΑ δεν σέβεται τη νομιμότητα»

Η ΕΕΑ απέρριψε την αίτηση ανάκλησης πιστοποιητικού του Προμηθέα και οι Πατρινοί τοποθετήθηκαν με ανακοίνωση τους.

Ο Προμηθέας Πάτρας δεν είχε λάβει πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με το Πρωτοδικείο στη συνέχεια (όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις) να κάνει δεκτό το αίτημα -σε πρώτη φάση- των Πατρινών και να αναστείλει την αρχική απόφαση της ΕΕΑ (του Ιουλίου του 2026).

Ομως η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) εμμένει στην αρχική της απόφαση και απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού των Πατρινών.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Προμηθέα που τοποθετήθηκε μέσω ανακοίνωσης.

Αναλυτικά

«Η σημερινή απόφαση της ΕΕΑ, που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψιν δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται τη νομιμότητα, δείχνει περίτρανα σε όλο τον φίλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Ότι καποια μέλη αυτής της επιτροπής (ευτυχώς όχι όλα) αποφασίζουν με μια δική τους λογική.

Όμως όσα εμπόδια κι αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι κι αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι πάνω από Επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες. Το ΔΙΚΑΙΟ. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται…

Ραντεβού το Σάββατο στο “Δημήτριος Τόφαλος”!»