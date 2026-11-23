Ο Προμηθέας ξεκίνησε μ' ένα πλήρες ρόστερ και προσδοκίες για μια καλή σεζόν, αλλά μετά από 8 αγωνιστικές μετράει μόλις 1 νίκη και 7 ήττες, ενώ στη Ρόδο ταξίδεψε χωρίς μέλη της διοίκησης.

Κάτι δεν πηγαίνει καλά στον Προμηθέα και πλέον τα σημάδια είναι όλο και πιο έντονα, όπως φάνηκε και από την αγωνιστική εικόνα αποσύνθεσης στην ήττα (100-64) από τον Κολοσσό στη Ρόδο για την 8η αγωνιστική της GBL. Η ομάδα της Πάτρας, που στην εκκίνηση της σεζόν έδειχνε να λειτουργεί σε φυσιολογικούς ρυθμούς, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά εξελίξεων που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον της.

Η αγωνιστική πραγματικότητα είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητική. Ο Προμηθέας έχει καταφέρει να πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, μετρώντας πέντε συνεχόμενες ήττες και έχοντας απολογισμό 1-7. Μάλιστα, η μοναδική του επιτυχία ήρθε στην 3η αγωνιστική, στις 17 Οκτωβρίου, όταν επικράτησε εκτός έδρας της Δόξας Λευκάδας με 80-79. Από εκείνο το παιχνίδι και έπειτα, οι Πατρινοί μετρούν αποκλειστικά ήττες, αδυνατώντας να βρουν αγωνιστική ισορροπία και να παρουσιάσουν ένα σταθερά ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Η αποχώρηση του Σάνον Έβανς ήταν μόνο η αρχή. Πλέον, όλα δείχνουν πως ακολουθούν και άλλες σημαντικές απώλειες από το ρόστερ. Ο Κένταλ Κόλεμαν βρίσκεται κοντά στην έξοδο, με πληροφορίες από την Ιταλία να κάνουν λόγο για συμφωνία του με την Καντού. Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης φέρεται να βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην ΑΕΚ, εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα για τους Πατρινούς.

Από την 4η κιόλας αγωνιστική οι Πατρινοί μοιάζουν να έχουν μεταλλαχθεί σε μια ομάδα που δείχνει πολύ ευάλωτη και αδύναμη απέναντι σε κάθε αντίπαλο και με παίκτες που δεν θέλουν άλλο να βρίσκονται στην ομάδα! Κι όλα αυτά καλείται να τα διαχειριστεί ο νεαρός προπονητής Μιχάλης Μιχελάκος.

Το ερώτημα, πλέον, είναι απλό. Τι ακριβώς συμβαίνει στον Προμηθέα; Πώς φτάσαμε από μια ομάδα που στην αρχή της χρονιάς έδινε την εικόνα ενός οργανωμένου συλλόγου, με κανονικότητα στη λειτουργία του, σε μια κατάσταση που θυμίζει αποδόμηση; Οι αποχωρήσεις παικτών, η απογοητευτική αγωνιστική συγκομιδή, η αβεβαιότητα γύρω από το ρόστερ και η γενικότερη εικόνα που εκπέμπει ο οργανισμός δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε, μάλιστα, το γεγονός ότι στην αποστολή της ομάδας στη Ρόδο δεν υπήρχαν εκπρόσωποι της διοίκησης. Μια λεπτομέρεια που από μόνη της δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις, ωστόσο προσθέτει ακόμη ένα ερωτηματικό στην ήδη θολή εικόνα γύρω από την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο.

Και μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι. Ο κόουτς Μιχάλης Μιχελάκος καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη, προσπαθώντας να κρατήσει ενωμένο το σύνολο, να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του και να δώσει κίνητρο στους παίκτες που παραμένουν. Πρόκειται για μια αποστολή κάθε άλλο παρά εύκολη, ειδικά όταν η αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα επηρεάζουν αναπόφευκτα και την ψυχολογία της ομάδας.

Ο Προμηθέας βρίσκεται, λοιπόν, μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσοι παίκτες θα αποχωρήσουν ή πώς θα καλυφθούν τα κενά στο ρόστερ. Είναι κυρίως το τι συμβαίνει συνολικά στον οργανισμό και ποιο είναι το πλάνο της διοίκησης για τη συνέχεια. Αν υπάρχει τέτοιο για την επόμενη ημέρα...