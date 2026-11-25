Ο Προμηθέας Πατρών ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τους Μιχάλη Μιχελάκο και Απόλλωνα Τσόχλα.

Παρελθόν από τον Προμηθέα Πατρών οι Μιχάλης Μιχελάκος και Απόλλωνας Τσόχλας.

Η αχαϊκή ομάδα έκανε γνωστό πως έλυσε τη συνεργασία της με τους δύο προπονητές και τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους στον σύλλογο.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του Προμηθέα Πατρών:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μιχάλη Μιχελάκο.

Ο Μιχάλης Μιχελάκος ήρθε το καλοκαίρι στον Προμηθέα αρχικά ως βοηθός προπονητή, ενώ μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον σύλλογο.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Απόλλωνα Τσόχλα και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».