Ο Φώτης Τακιανός αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών, ενώ παράλληλα τρεις ακόμη παίκτες αναμένεται να υπογράψουν με την αχαϊκή ομάδα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Άμεσες αλλαγές αναμένονται στο στρατόπεδο του Προμηθέα Πατρών, με τον Φώτη Τακιανό να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα η αχαϊκή ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος θα πιάσει άμεσα δουλειά, προκειμένου να προετοιμάσει την ομάδα ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Πέρα από την πρόσληψη του Φώτη Τακιανού, ο Προμηθέας αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση τριών ακόμη παικτών, ενός Έλληνα και δύο ξένων.

Παράλληλα, η ομάδα της Πάτρας θα πραγματοποιήσει τις δύο αλλαγές παικτών που δικαιούται στο φινάλε του πρώτου γύρου της GBL.

Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ, παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει τις επόμενες ημέρες και ο Κόουλμαν, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην ιταλική Καντού μέσω buy-out.

Την πόρτα της εξόδου αναμένεται να περάσει και ο Κάθμπερτσον, ο οποίος είχε συμβόλαιο ανά αγώνα, ενώ αντιμετώπιζε και πρόβλημα τραυματισμού.

Δύο από τα νέα αποκτήματα αναμένεται να φτάσουν στην Πάτρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Φώτη Τακιανού.