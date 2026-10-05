Η ΕΕΑ εμμένει στην απόφαση της και απέρριψε την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πάτρας.

Το Πρωτοδικείο είχε δικαιώσει -σε πρώτη φάση- τον Προμηθέα και ανέστειλε την αρχική απόφαση της ΕΕΑ (του Ιουλίου του 2026).

Ο Προμηθέας Πάτρας δεν είχε λάβει πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάτι που είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση των Αχαιών, οι οποίοι τόνιζαν πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της GBL.

Αλλά με δελτίο Τύπου, στις 5 Οκτώβρη, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού των Πατρινών.

Αναλυτικά

Κλήση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, αναφορικά με την από 30.09.2026 αίτησή της περί ανάκλησης της από 23.09.2026 απόφασης της Επιτροπής.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτηση ανάκλησης κατά πλειοψηφία.