Ο Προμηθέας Πατρών δεν έλαβε πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ κανονικά το έλαβαν ΑΕΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσα.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έκανε γνωστό πως ο Προμηθέας Πατρών δεν έλαβε πιστοποιητικό (όπως αναμενόταν), από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ωστόσο θα μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στη Stoiximan BGL.

Μάλιστα σε αντίθεση με τον Προμηθέα, το πιστοποιητικό έλαβαν κανονικά, η ΑΕΚ, η Καρδίτσα και η Δόξα Λευκάδας.

Μένει να φανεί αν θα υπάρξουν κυρώσεις από την απόφαση που θα πάρει ο Αθλητικός Δικαστής για την αχαϊκή ομάδα, ποιες θα είναι αυτές και αν θα επισύρουν θα την αφαίρεση βαθμών.

Η ανακοίνωση:

«Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου

77Α παρ. 3 ν. 2725/99, όπως ισχύει, στις ΚΑΕ.

Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΚΑΕ:

ΚΑΕ ΑΕΚ

ΚΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΚΑΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό στην ΚΑΕ:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ».