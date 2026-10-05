Μπάρτλεϊ, o κυρίαρχος: Στην κορυφή των power rankings με τους καλύτερους παίκτες του BCL
Η ΑΕΚ έχει αφήσει πίσω της τη νίκη επί του Αμαρουσίου στην GBL και προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο ΒCL κόντρα στην Σαλόν (7/10, 19:00). Το BCL Το BCL έβαλε στο κλίμα τους λάτρεις της διοργάνωσης και παρουσίασε τα power ranking των κορυφαίων παικτών της σεζόν 2026-27.
Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που ήταν ο MVP της σεζόν που τελείωσε στην διοργάνωση, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Στην Ένωση στηρίζουν και φέτος πολλά πάνω του, αφού στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση του BCL, καθώς πέρυσι η Βασίλισσα άγγιξε το τρόπαιο στον τελικό, αλλά τελικά το έχασε στην παράταση με την ανατροπή της Ρίτας.
Αναλυτικά όσα γράφει το BCL
«Με αφορμή τη συζήτηση για παίκτες-«κλειδιά» και φαβορί για τον τίτλο, στην κορυφή της φετινής λίστας επιλέγουμε τον Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε κάποιον άλλον;
Ο περσινός MVP έπαιζε σε δικό του επίπεδο την περασμένη σεζόν, μετρώντα 18,5 πόντους, 3,5 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ, με 51-38-89 σε δίποντα, τρίποντα και βολές και usage rate 27%.
Δεν αποτελεί υπερβολή να τοποθετήσουμε την επίδοσή του ανάμεσα στις κορυφαίες σεζόν στην ιστορία του BCL και δεν γίνεται να περιμένουμε κάτι διαφορετικό φέτος.
Το BCL είναι ο κόσμος του Φρανκ και όλοι εμείς απλώς ζούμε μέσα σε αυτόν».
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