Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή στην πρεμιέρα της GBL, την επιστροφή του Μιλουτίνοφ, τον ανεβασμένο ΜακΙντάιρ, αλλά και την αδράνεια στην άμυνα.

Μετά το παιχνίδι της Κυριακής (04/10) του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να πούμε ότι η κανονική σεζόν ξεκίνησε. Πλέον οι υποχρεώσεις των πρωταθλητών Ευρώπης, είναι ξεκάθαρες, με EuroLeague και GBL. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε ιδανικά με ένα διπλό στην έδρα του Ηρακλή, το οποίο ήρθε αρκετά εύκολα, παρά τους μόνο 10 πόντους διαφορά (78-68).

Ο Ολυμπιακός, γύρισε τον διακόπτη μετά το πρώτο δεκάλεπτο και σοβαρεύτηκε στην άμυνα. Στην πρώτη περίοδο, τίποτα δεν κύλησε καλά για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι ήταν καθόλου συγκεντρωμένοι. Μόλις τρεις ασίστ, τρία λάθη, εφτά ριμπάουντ λιγότερα από τον Ηρακλή και παθητικό 25 πόντοι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική.

Επιμέρους σκορ 31-11 (και σερί 18-0) που έβαλε τους Πειραιώτες μπροστά στο σκορ με διψήφια διαφορά. Σε αυτό βοήθησαν οι Εμπάι Εντιάι και Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι ξεχώρισαν στην άμυνα. Αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να αλλάξει στην ομάδα. Επιθετικά, ο Ολυμπιακός έχει το ταλέντο και την ικανότητα να βρει μεγάλα σουτ. Άπαξ και βελτιώσει την άμυνά του, από εκεί θα μπορέσει να χτίσει τις βάσεις, για να φτάσει σε μεγάλες νίκες.

Ο Μιλουτίνοφ έδειξε το πόσο πολύτιμος είναι και στις δύο πλευρές του παρκέ, με τον Ντόντα Χολ, να είναι δικαιολογημένα κουρασμένος από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Σέρβος που έχει αγωνιστεί μόνο εννιά λεπτά την τρέχουσα σεζόν, έμεινε στο παρκέ για 20 λεπτά κόντρα στον Ηρακλή και είχε 10 πόντους (2/3 βολές, 4/4 δίποντα), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 2 λάθη.

Αν υπάρχει ένα πρόσωπο, το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον στο παιχνίδι και έκανε τη διαφορά, είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Έχει ακούσει πολλά σχόλια μετά τις πρώτες βδομάδες που βρίσκεται στην ομάδα. Σίγουρα δεν έχει πιάσει την επιθυμητή απόδοση, αλλά είναι ένας point guard που θεωρείται all around και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Θέλει απλά τον χρόνο του και είναι λογικό.

Κόντρα στον Ηρακλή, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, καθώς είχε 12 πόντους (2/2 βολές, 2/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη. Στο κομμάτι της δημιουργίας, δείχνει σταθερά ένα καλό πρόσωπο και το ότι έφτασε μία «ανάσα» από το double-double, έχοντας εννιά ριμπάουντ, δείχνει πολλά.

Δεν υπάρχει λόγος να τον αμφισβητεί κανείς, ούτε να μπαίνει σε συγκρίσεις για το τι κάνει ο ΜακΙντάιρ και τι έκανε ο Γουόκαπ.