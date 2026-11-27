Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση κόντρα στην Καρδίτσα.

Το Περιστέρι έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν και θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Το Σάββατο (05/12, 17:00), η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου θα υποδεχθεί την Καρδίτσα.

Η ΚΑΕ Περιστέρι, ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων για την προσεχή αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει πως τα εισιτήρια του αγώνα της 9ης αγωνιστικής της GBL με την Καρδίτσα (5/12, 17:00, SPORT FM TV) διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα εισιτηρίων Cometogether.

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται καθημερινά (Δευτέρα με Παρασκευή 11:00 με 17:00) από τα γραφεία της ΚΑΕ Περιστέρι στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζον Κένεντι & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι) και το Σάββατο (5/12) από τα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 14:00 έως την ώρα έναρξης του αγώνα.

Για την έκδοση των εισιτηρίων είναι υποχρεωτικό το ΑΜΚΑ, το κινητό τηλέφωνο και το email, ενώ η είσοδος θα γίνεται με ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».