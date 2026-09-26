Ο Τομά Ερτέλ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ στην ήττα (93-80) από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup.

Την πρώτη «γεύση» από τον Τομά Ερτέλ πήραν οι φίλοι της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στον ημιτελικό του Super Cup που διεξήχθη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν με 93-80.

Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ πέτυχε 5 πόντους (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα), μοίρασε 3 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο, σε 15:29 λεπτά συμμετοχής.

Ο έμπειρος άσος ουσιαστικά με ελάχιστες προπονήσεις επιστρατεύτηκε από τον Ντράγκαν Σάκοτα για να αγωνιστεί, καθώς η ΑΕΚ είχε πολλές απουσίες.

Η ποιότητα του Τομά Ερτέλ είναι δεδομένη και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα «όπλα» του «δικεφάλου» στην προσπάθεια για να υλοποιήσει τους στόχους του τη νέα σεζόν στη Stoiximan GBL, αλλά και στο Basketball Champions League.