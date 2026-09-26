Δείτε την εξάδα ξένων με την οποία θα παραταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup Ελλάδας (26/09, 16:45, live Gazzetta, ΣΚΑΪ) με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να έχει σημαντικές απουσίες.

Ο Σάλε θα αναγκαστεί να πορευτεί σε αυτό το ματς χωρίς τους Γουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ. Κάτι που δημιουργεί πρόβλημα και στη frontline και θα χρειαστούν προσαρμογές. Στις προπονήσεις των τελευταίων μερών αναγκαστικά χρησιμοποιήθηκε και ο Νόλεϊ στο «4».

Έτσι οι ξένοι της Ένωσης για το ματς θα είναι οι Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλεϊ, Λεκαβίτσιους, Πίνκνεϊ και Ερτέλ που θα δώσουν τη μάχη στον ημιτελικό που θα γίνει στο Περιστέρι. Η υπόθεση με την απόκτηση του ελληνικού διαβατηρίου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα για τον Λέκα και έτσι σε αυτό το ματς δηλώθηκε ως ξένος.

Ο Γουίλιαμς, όπως αναφέρθηκε και στο «Gazz Floor by Novibet» αναμένεται να επιστρέψει στην πρεμιέρα του Basketball Champions League με τη φινλανδική Βίλπας.

O Toμά Ερτέλ θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ, λίγες μέρες μετά την άφιξη του στην Ελλάδα.