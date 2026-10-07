O Φρανκ Μπάρτλεϊ με ένα απίθανο... κουβάλημα οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη κόντρα στη Σαλόν, δείχνοντας για ποιο λόγο ήταν ο ΜVP του BCL.

Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει με 3 πόντους στα 16 δευτερόλεπτα κόντρα στη Σαλόν και απειλήθηκε με ήττα στην πρεμιέρα. Αλλά ο Φρανκ Μπάρτλεϊ το πήρε προσωπικά. Με μεγάλο τρίποντο ισοφάρισε για να έρθει ο Ερτέλ μετά από ασίστ του Κατσίβελη να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Μπάρτλεϊ που δεν είχε ξεκινήσει τη σεζόν στα περσινά στάνταρ, έδειξε κόντρα στους Φινλανδους για ποιο λόγο ήταν ο MVP του περσινού BCL.

COMEBAEK KINGS DID IT AGAIN! ❤️‍🔥 They completed the comeback, started the Season XI with a bang 💥 #BasketballCL | @aekbcgr https://t.co/F7NkzR625z — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 7, 2026

Ο Franky B ζεστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και έδειξε πως ότι και να γίνει θα οδηγήσει την Ένωση στη νίκη. Ένα τρομερό takeover. Κουβάλησε την Βασίλισσα με 10 πόντους στα τελευταία 5 λεπτά.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 8/17 σουτ, 3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 23 στην αξιολόγηση, δείχνοντας την κλάση του. Σε μια βραδιά που η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, είχε τον ηγέτη της σε τρομερή βραδιά και της χάρισε το ροζ φύλλο αγώνα.

Στην μεγαλύτερη φετινή του παράσταση, φώναξε πως και φέτος θα κάνει πάταγο, θέλοντας να οδηγήσει την ΑΕΚ στην κατάκτηση του BCL.