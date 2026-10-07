ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας 95-93: Τα hgihlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας για την πρώτη αγωνιστική του BCL.
Η ΑΕΚ κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο BCL. Η «βασίλισσα» υποδέχθηκε τη Σαλόν Βίλπας για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης και πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 95-93.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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