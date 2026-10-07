Σάκοτα: «Οι νίκες μετράνε αλλά είμαστε μακριά από το πρόσωπο που θέλουμε»

O Nτράγκαν Σάκοτα κρατά τη νίκη της ΑΕΚ, αλλά παραδέχθηκε πως δεν είχε το πρόσωπο που ήθελε η ομάδα του.

Η ΑΕΚ φλέρταρε με την ήττα στην πρεμιέρα του BCL, αλλά για άλλη μια φορά αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει. Με τον Μπάρτλεϊ να... κουβαλά την Ένωση και τον Ερτέλ να ρίχνει τη χαριστική βολή στους Φινλανδούς, η Ένωση επικράτησε 95-93 και συνεχίζει με νίκες τη σεζόν.

Μετά το τέλος του ματς, ο Ντράγκαν Σάκοτα παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν έδειξε το πρόσωπο που έπρεπε, ενώ στάθηκε και στο καλό μπάσκετ της Σαλόν.

«Σήμερα παίξαμε με μια ομάδα που είναι καλύτερα από εμάς αυτή τη στιγμή. Πολύ δεμένη, πολύ ομαδική σε κάθε άποψη. Προέρχεται από έναν ρυθμό πολλών αγώνων στα προκριματικά. Αξίζει συγχαρητήρια, ήταν πιο κοντά στη νίκη στο τέλος. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε κάποιες φάσεις. Οι νίκες μετράνε αλλά σίγουρα είμαστε μακριά από το πρόσωπο που θέλουμε».

Για τις απουσίες στη frontline: «Εννοείται ότι είναι διαφορετικό να έχεις όλη την ομάδα και να προπονείσαι με περισσότερους παίκτες που είναι physical. Δεν πρέπει να σταθούμε εκεί όμως. Ο αντίπαλος έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ αλλά εμείς κερδίσαμε γιατί στο τέλος ήμασταν τυχεροί και έξυπνοι, Δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αν είχαμε όλους τους παίκτες.

Ψάχνουμε το πρόσωπο μας, Να βρούμε τη χημεία ιδιαίτερα αμυντικά. Δεχθήκαμε πολλά ευκολά καλάθια, δεν διαβάζαμε τίποτα. Αν δίνεις κάποιες οδηγίες και δεν περνάνε στο παρκέ δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Είναι βέβαια αρχή, θα δούμε».