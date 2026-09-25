Την πρώτη εξίσωση της σεζόν καλείται να λύσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς όσον αφορά τους ξένους που θα χρησιμοποιήσει στο Super Cup.

Μετά τη νίκη επί της Παρί για την πρεμιέρα της Euroleague, στον Παναθηναϊκό έχουν στρέψει ήδη το ενδιαφέρον τους στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σε αντίθεση με τα παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, στα εγχώρια παιχνίδια υπάρχει ο γνωστός περιορισμός των ξένων.

Όπερ και σημαίνει ότι οι «πράσινοι» θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά έξι ξένους στην 12άδα, αφού πρωτίστως θα πρέπει να επιλέξουν από την την «δεξαμενή» των οκτώ ξένων που δηλώθηκαν στην GBL.

Συγκεκριμένα την οκτάδα των ξένων στην GBL αποτελούν οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι έμειναν (προς το παρόν τουλάχιστον) εκτός οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ, ο οποίος ακόμα δεν έχει πάρει το ελληνικό του διαβατήριο.

Εκτίει την ποινή του ο Ναν

Ενόψει του Super Cup και του ημιτελικού με τον ΠΑΟΚ (26/09, 21:00) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα πρέπει να επιλέξει έξι ξένους από τους επτά που είναι διαθέσιμοι και αυτό διότι ο Κέντρικ Ναν παραμένει τραυματίας. Πρακτικά ο Αμερικανός γκαρντ θα μπορέσει να εκτίσει την ποινή των δύο αγωνιστικών εάν προκριθεί ο Παναθηναϊκός στον τελικό καθώς δεν πρόκειται να αγωνιστεί σε αυτά τα παιχνίδια.

Συγκεκριμένα οι επτά διαθέσιμοι είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Γκραντ, Λεσόρ, Χουάντσο και Γιαμπουσέλε, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να «κοπεί». Ποιος θα είναι αυτός; Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα πάρει το Σάββατο (25/09) και λίγο πριν από το τζάμπολ την τελική του απόφαση, αν και η πληθώρα στους φόργουορντ ενδέχεται να φέρει τον Ισπανό λίγο πιο πίσω σε αυτό το rotation.