Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μαζί με τους συνεργάτες του, θα πρέπει να αποφασίσει για την οχτάδα ξένων, αλλά και τους έξι που θα παίξουν κόντρα στην ΑΕΚ στο Σούπερ Καπ.

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague ο Ολυμπιακός, καθώς πήρε τη νίκη στην έδρα της Μπασκόνια για την πρώτη αγωνιστική. Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στο Σούπερ Καπ Ελλάδας, εκεί όπου θα βρεθούν οι «ερυθρόλευκοι» μαζί με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Στις εγχώριες υποχρεώσεις, όπως και πέρυσι, κάθε ομάδα έχει έξι + δύο ξένους. Μία οχτάδα δηλωμένη, από τους οποίους σε κάθε ματς, οι προπονητές, μπορούν να επιλέγουν τους έξι για να αγωνιστούν.

Στην περίπτωση του Ολυμπιακού, οι ξένοι της ομάδας είναι εννιά. Πρόκειται για τους Τζόσεφ, Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.

Από αυτούς, με βάση τη λίστα των «ερυθρόλευκων» στον ΕΣΑΚΕ, εκτός είναι ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ιεραρχικά, είναι ο τρίτος point guard.

Τι γίνεται με τον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ

Ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ, τα πράγματα λίγο μπερδεύονται. Αυτό γιατί ο Ταϊρίκ Τζόουνς, για να μπορέσει να εκτίσει την ποινή εφτά αγωνιστικών που έχει από πέρυσι. Για να μπορέσουν τα παιχνίδια να μειωθούν, θα πρέπει να είναι κανονικά δηλωμένος στη λίστα της ομάδας.

Από κει και πέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μαζί με τους συνεργάτες του θα πρέπει να αποφασίσουν, ποιοι ξένοι θα παίξουν κόντρα στην ΑΕΚ. Οι Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Μοντέρο, ΜακΙντάι, Γουόρντ και Χολ, είναι αγωνιστικά, οι πιο πιθανές επιλογές.

Οπως είδαμε και κόντρα στην Μπασκόνια, υπάρχει η δυνατότητα να παίξει στο «3» και στο «4» ο Παπανικολάου με τον Γουόρντ, προκειμένου να πάρει ανάσες ο Βεζένκοβ και να μείνει εκτός ο Εντιάι.

Από την άλλη, με τον Μιλουτίνοφ να προέρχεται από τραυματισμό, ίσως προτιμηθεί να μείνει εκτός ο Σέρβος «γίγαντας» και να παίξει σαν δεύτερο πεντάρι ο Σενεγαλέζος.

Πολλά είναι τα πιθανά σενάρια και η απόφαση από πλευράς του Ολυμπιακού, θα πρέπει να παρθεί μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου (26/09), λίγες ώρες πριν το ματς με την ΑΕΚ.