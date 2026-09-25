Τις επόμενες ημέρες ΑΕΚ και Φρανκ Μπάρτλεϊ αναμένεται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να συζητήσουν την επέκταση συμβολαίου του Αμερικανού.

Το συμβόλαιο του Αμερικανικού με την ΑΕΚ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και στην Ένωση θέλουν να τον ανταμείψουν για την παρουσία και την προσφορά του στην ομάδα.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αμοίβεται με 200.000 ευρώ τον χρόνο περίπου και υπάρχει διάθεση για νέο συμβόλαιο με καλύτερους όρους. Άλλωστε όπως σας είχαμε αναφέρει στο Gazzetta, ο Αμερικανός σκόρερ έχει αλλάξει ατζέντη από το καλοκαίρι, αφού δεν ανήκει πια στη Wasserman. Η πρόταση που του είχε γίνει από την Ένωση για ανανέωση συμβολαίου, αφορούσε ένα ποσό 350.000 για την σεζόν 2026-27 και 500.000 για τη σεζόν 2027-28. Ένα σαφώς πιο βελτιωμένο συμβόλαιο σε σχέση με το υπάρχον, όμως ο Franky B δεν την είχε αποδεχθεί.

Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών για το ενδεχόμενο ανανέωσης συνεργασίας όπως αναφέρθηκε και στο Gazz Floor by Novibet, αφού μιλάμε για τον MVP του BCL και έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλωστε το καλοκαίρι υπήρχε έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του, ωστόσο εκείνος παρέμεινε στην ΑΕΚ ενόψει μιας πολύ κρίσιμης σεζόν στο BCL.

Κομβικός στο πλάνο του Σάκοτα ο Μπάρτλεϊ που στην Ένωση πραγματοποίησε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του και λίγο έλειψε να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του BCL. Με τον Σάκοτα έχει εξαιρετικές σχέσεις για τις οποίες είχε μιλήσει και σε συνέντευξη στο Gazzetta.