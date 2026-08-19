Μπάρτλει: Άλλαξε ατζέντη, ποια είναι η πρόταση της ΑΕΚ για ανανέωση συμβολαίου
Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν, την Τρίτη και προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν.
Η Ένωση στηρίζει πολλά και φέτος στον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος εντυπωσίασε τη σεζόν που πέρασε και αναδείχθηκε MVP στο BCL όπου η ΑΕΚ έφτασε στον τελικό. Ο Αμερικανός σκόρερ έχει αλλάξει ατζέντη, αφού δεν ανήκει πια στη Wasserman. Η πρόταση που του έχει γίνει από την Ένωση για ανανέωση συμβολαίου, αφορά ένα ποσό 350.000 για την σεζόν 2026-27 και 500.000 για τη σεζόν 2027-28. Μια πολύ καλή προσφορά και με βελτιωμένους όρους σε σχέση με το υπάρχον συμβόλαιο. Ακόμα ο Μπάρτλεϊ δεν έχει αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρόταση.
Να θυμίσουμε πως ο Μπάρτλεϊ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, το οποίο υπέγραψε το καλοκαίρι του 2025. Στο τωρινό συμβόλαιο οι απολαβές του ήταν 200.000 + 200.000 για τις σεζόν 2025-26 και 2026-27.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάρτλεϊ στην ΑΕΚ έκανε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει εξαιρετική άποψη για εκείνον, καθώς ήταν ο πιο σταθερός σε απόδοση παίκτης της Βασίλισσας τη σεζόν που πέρασε.
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