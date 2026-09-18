Ο Τομά Ερτέλ αποτελεί και επίσημα πλέον παίκτη της ΑΕΚ, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο. Ποιες είναι οι απολαβές του.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «γάμου» έλαβε τέλος, αφού ο Τομά Ερτέλ αποτελεί και επίσημα παίκτη της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026/27.

Ο Γάλλος είναι προαναγγείλει από την Πέμπτη την μετακόμισή του στην Ένωση, η οποία βάζει στο... οπλοστάσιο της έναν παίκτη με σπουδαία καριέρα και μετάλλια στην Εθνική Γαλλίας και σε πολλές ομάδες της Euroleague όλα αυτά τα χρόνια.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει από την Τρίτη (15/09) για την προοπτική που υπήρχε από την Ένωση για την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, ενώ επίσης είχε αναφερθεί και στο «Q&A» για την ΑΕΚ, στο YouTube του Gazzetta. Τελικά ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει στη διάθεση του έναν παίκτη που θα δώσει πολλές λύσεις στο σκοράρισμα και τη δημιουργία. Άλλωστε είναι στην τέταρτη θέση της λίστας όλων των εποχών στη Εuroleague σε μέσο όρο ασίστ με 5.3.

Το συμβόλαιο του Γάλλου

Η ΑΕΚ έκλεισε και την εκκρεμότητα που είχε στα γκαρντ και για να γίνει αυτό χρειάστηκε να δελεαστεί και ο παίκτης. Το συμβόλαιο του Τομά Ερτέλ είναι διάρκειας ενός έτους και περίπου οι απολαβές του θα αγγίξουν τα 500.000 ευρώ.

Ο Τομά Ερτέλ πείστηκε από την προοπτική της ΑΕΚ, μίλησε με τον Ντράγκαν Σάκοτα για τον ρόλο του και έδειξε πανέτοιμος για τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Άλλωστε δεν ήταν τυχαίο πως ήταν αρκετά διαβασμένος με το story που έκανε.

Τόσο από την ημερομηνία ιδρύσεως της ομάδας και το κιτρινόμαυρο φόντο, όσο και από το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη με το οποίο... έντυσε την ανάρτηση του. Ο Ερτέλ θα είναι ο άνθρωπος που θα κάνει τα πράγματα να κινούνται στην επίθεση της ΑΕΚ, ένας κουμανταδόρος μέσα στο παρκέ.

Άλλωστε η καριέρα του είναι πολύ σημαντική και έρχεται στην Ένωση για να την οδηγήσει στην κατάκτηση του BCL, ενώ η ΑΕΚ τον ήθελε από την περσινή σεζόν όμως τότε δεν κατάφερε να τον κάνει δικό της.