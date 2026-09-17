Ο Τομά Ερτέλ προανήγγειλε την απόκτηση του από την ΑΕΚ μέσω ενός story! Ο Γάλλος έρχεται Αθήνα για λογαριασμό της Ένωσης.

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Τομά Ερτέλ, ο οποίος προανήγγειλε πως η Ένωση θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Η ΑΕΚ ήταν σε αναζήτηση γκαρντ και ήθελε να κάνει μια μεγάλη κίνηση. Όπως σας ενημερώσαμε στο Gazzetta, ο μεγάλος στόχος της «Ένωσης», ήταν ο Τομά Ερτέλ, ο και ήταν θέμα ωρών να γίνει κάτοικος Αθήνας.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα ήθελε πολύ τον Γάλλο πόιντ γκαρντ, τον οποίο είχε και πέρσι ψηλά στη λίστα του, αλλά δεν μπόρεσε να τον αποκτήσει, αλλά φέτος ο Γάλλος θα έρθει τελικά στην Βασίλισσα.

Οι δύο πλευρές τα βρήκαν, με τον Ερτέλ να έρχεται για να δώσει ποιότητα, εμπειρία, δημιουργία και σκορ στην περιφέρεια της ομάδας του Σάκοτα. Μάλιστα ανέβασε και story σε κιτρινόμαυρο φόντο και το έντυσε με το τραγούδι του «Ανήκω σε μένα» του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή, αλλά δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ.

Επίσης στο story υπάρχει και η ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ, δηλαδή η 13η Απρίλη του 1924.

Tη σεζόν που πέρασε στη Βιλερμπάν, είχε 9.2 πόντους (37% στο τρίποντο), 1.5 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ κατά μέσο όρο. Στην ΑΕΚ θα δώσει κατά κύριο λόγο λύσεις στη θέση του point guard εκεί όπου υπάρχουν ήδη οι Φλιώνης, Κατσίβελης και Λεκαβίτσιους.