Η ΑΕΚ επικοινώνησε με τον Τομά Ερτέλ κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για να τον πείσει να φορέσει τη φανέλα με το «δικέφαλο», ενώ την ίδια στιγμή ακύρωσε τη συμμετοχή της στο τουρνουά «Ν. Φάσουρας» του Περιστερίου, καθώς έχει 11 παίκτες εκτός λόγω τραυματισμών και γαστρεντερίτιδας.

Σε επικοινωνία με τον Τομά Ερτέλ ήρθε η ΑΕΚ την Τρίτη (15/9) σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta και φαίνεται πως έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα, όσον αφορά την προοπτική απόκτησης του από τον «δικέφαλο». Ο Ντράγκαν Σάκοτα θέλει πολύ τον Γάλλο πόιντ γκαρντ, τον οποίο είχε και πέρσι ψηλά στη λίστα του, αλλά δεν μπόρεσε να τον αποκτήσει, ενώ και πρόσφατα έγινε μια επαφή διερευνητική. Την ίδια στιγμή οι πολλές απουσίες δυσκολεύουν ακόμη και την προπόνηση.

Η δεδομένη όμως ανάγκη για ενίσχυση στην περιφερειακή γραμμή και ειδικά στο κομμάτι της οργάνωσης του παιχνιδιού έκανε τους «κιτρινόμαυρους» να κινηθούν γρήγορα και να έρθουν σε απευθείας επαφή με τον παίκτη αναλύοντας του το πλάνο τους.

Ο Τομά Ερτέλ σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta βλέπει πολύ θετικά την προοπτική της ΑΕΚ, καθώς είναι μια ομάδα που του δίνει κίνητρο και έχει υψηλούς στόχους (κατάκτηση του Basketball Champions League) και εκτιμάται πως έχει διανύσει ένα σημαντικό μέρος για την υλοποίηση της συμφωνίας.

Ασφαλώς και πρέπει να συζητηθεί το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, αλλά και διαδικαστικά ζητήματα, όμως από τη στιγμή που ο Γάλλος διεθνής πόιντ γκαρντ βλέπει θετικά την προοπτική μετακίνησης του στην ΑΕΚ είναι λογικό να υπάρχει ήδη μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο.

Στο μεταξύ, οι πολλές απουσίες που δυσκολεύουν ακόμη και την καθημερινή προπόνηση οδήγησαν την «Ένωση» στην απόφαση να ακυρώσει τη συμμετοχή της στο 7ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και διοργανώνεται από το Περιστέρι.

Η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή εκτός δράσης 11 παίκτες από το ρόστερ της λόγω τραυματισμών και γαστρεντερίτιδας, γεγονός που οδήγησε εύλογα στην ακύρωση της συμμετοχής της στο τουρνουά της ομάδας των «δυτικών προαστίων».

