Σπύρος Γκόντας (πρώην διαιτητής): «Η προπαγάνδα τελειώνει... Κύριε Λιόλιο, δώστε ονόματα για το σύστημα των 40 ετών»

Ο πρώην διαιτητής, Σπύρος Γκόντας με ανάρτηση του τοποθετήθηκε για τη συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου και κάλεσε τον πρόεδρο της ΕΟΚ να δώσει ονόματα για το «σύστημα των 40 ετών».

Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραχώρησε μία απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη ενώπιον επιλεγμένων δημοσιογράφων (16/09) μιλώντας αρχικά για το μέχρι τώρα έργο της ΕΟΚ, αλλά και για το πλάνο της συνέχειας.

Στην ερώτηση του Gazzetta περί διχασμού της παρουσίας του στο ελληνικό μπάσκετ και της αντιμετώπισής του σε αυτή την κριτική, είπε: «Μου αρέσει πολύ η ερώτηση. Θα πρέπει όλα τα πράγματα να φανούν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ισχύει. Θα φανεί αυτό λίαν συντόμως. Σε αυτό που μου λέτε, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την πάρει; Μου φέρατε κάτι σαν δεδομένο. Όσο ήμουν στην πλευρά ενός ιδιοκτήτη ομάδας έβλεπα πώς λειτουργούσαν τα πράγματα στο μπάσκετ.

Δεν μου άρεσε αυτό. όπως και σε πολλές ομάδες. Έκοψα ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου, εξαρτήσεων. Μούδιασαν στην αρχή όλοι. Σε αυτούς που δεν τους άρεσε αυτό, ξεκίνησαν τη λάσπη από την πρώτη στιγμή.

Μια ομάδα είχε βγει και έλεγε «εγκληματική οργάνωση η ΕΟΚ». Πήγαινα στον εισαγγελέα να δω τον φάκελο, ήταν κενός. Με έβγαζαν στα σόσιαλ με το όνομά μου. Έκανα μήνυση και αγωγή. Ήξερα ότι αυτό που έκανα δεν άρεσε. Έχω ακόμα την απάντηση στο κινητό μου. Έκοψα ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα.

Όταν έγιναν οι εκλογές είχα έναν πόλεμο για να μην βγω. Όταν από το 55% πήγαν στο 80% και οι ομάδες μου είπαν «καθάρισέ το όλο», συνεχίστηκε η λάσπη. Δεν με πειράζει, με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν. Δεν με τρομάζει κανένας εκφοβισμός, καμία απειλή, καμία εξαγορά. Αυτή την εντολή μου έδωσαν τα σωματεία.

Δεν ήρθα στο μπάσκετ να κάνω ό,τι γουστάρω. Μιλάω με τα σωματεία ακόμα και τώρα. Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν μιλάω καθόλου. Με έχετε ακούσει να μιλάω ή να φωνάζω; Mε έχετε ακούσει να μπαίνω σε αντιπαράθεση;

Όταν το μπάσκετ μπαίνει μπροστά, ένα 10-20% θέλει να φέρει το μπάσκετ πίσω. Μοιραία θα εξαφανιστούν γιατί το μπάσκετ πάει μπροστά. Η GBL είναι πρωταθληματάρα. Δεν νιώθω ευθύνη πιστεύετε να προχωρήσουν οι ομάδες και το μπάσκετ μπροστά; Έχω μαζί μου τους φιλάθλους, τις ενώσεις και κυρίως όσους με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω τους πρόδωσα».

Η ανάρτηση του Γκόντα

Ο πρώην διαιτητής, Σπύρος Γκόντας έκανε ανάρτηση στα social media και κάλεσε τον πρόεδρο της ΕΟΚ να δώσει ονόματα για το «σύστημα 40 ετών».

«Κύριε Λιόλιο, όταν ένας Πρόεδρος μιλά για «80% ανανέωση» και για «40 χρόνια εξαρτήσεων», το βάρος της απόδειξης δεν ανήκει σε εκείνον που ρωτά. Ανήκει σε εκείνον που κάνει τους ισχυρισμούς.

Δώστε λοιπόν τα στοιχεία για το 80%. Και δώστε ονόματα για το “σύστημα των 40 ετών”. Γιατί εμείς το πρώτο το ψάξαμε. Και μέχρι στιγμής βρήκαμε 61,3% παρουσία του σώματος του 2021–22 στην κανονική περίοδο και 80% στους τελικούς.

Το δεύτερο περιμένουμε να μας το εξηγήσετε εσείς.Γιατί η διαφάνεια δεν είναι σύνθημα. Είναι αριθμοί, ονόματα και στοιχεία. Και όταν υπάρχουν αυτά, η προπαγάνδα τελειώνει εκεί που αρχίζει η αριθμητική», έγραψε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όσα έγραψε

ΤΟ «80%» ΤΟΥ κ. ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ



Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον Πρόεδρο της ΕΟΚ να δηλώνει δημόσια:

«Έχει ανανεωθεί κατά 80% η GBL».



Επειδή όμως οι αριθμοί έχουν ένα ενοχλητικό χαρακτηριστικό - δεν χειροκροτούν, δεν ψηφίζουν και δεν προσαρμόζονται στην επικοινωνιακή αφήγηση - καθίσαμε και τους μετρήσαμε.



Όχι περίπου.



Όχι «στο περίπου θυμάμαι».



Αγώνα προς αγώνα και διαιτητή προς διαιτητή.



Και το αποτέλεσμα που προκύπτει από την καταγραφή μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβιβαστεί με το περίφημο «80%».



Στην κανονική περίοδο της GBL 2025–26 υπήρξαν 156 αγώνες, δηλαδή 468 θέσεις διαιτητών στις τριάδες.



Από αυτές, σύμφωνα με την καταγραφή που κάναμε πάνω στους δημοσιευμένους ορισμούς, οι 287 - ποσοστό 61,3% - καλύφθηκαν από διαιτητές που σφύριζαν ήδη στην Basket League το 2021–22.



Μόλις 181 θέσεις, δηλαδή 38,7%, καλύφθηκαν από διαιτητές που δεν ανήκαν στο συγκεκριμένο σώμα του 2021-22.



Και ούτε αυτό το 38,7% σημαίνει κατ’ ανάγκη «νέους διαιτητές». Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πρόσωπα που είχαν ήδη σφυρίξει στην Α1 ακόμη και πριν από το 2021.



Και πάμε στο καλύτερο.



Στους πέντε τελικούς του πρωταθλήματος υπήρξαν 15 θέσεις διαιτητών.



Οι 12 από τις 15, δηλαδή ακριβώς 80%, καλύφθηκαν από διαιτητές που σφύριζαν ήδη το 2021–22.



Τελικά βρήκαμε το 80%.



Μόνο που το βρήκαμε από την ανάποδη.

80% ήταν η παρουσία του παλιού κορμού στους τελικούς.



Γι' αυτό, κ. Λιόλιο, αντί για άλλη μία βαρύγδουπη διακήρυξη, υπάρχει μια πολύ απλή ερώτηση:

Πώς ακριβώς υπολογίσατε το 80%;



Δώστε στη δημοσιότητα τα ονόματα.



Δώστε το έτος βάσης.



Δώστε τον αριθμητή.



Δώστε τον παρονομαστή.



Δώστε τη μεθοδολογία.



Και θα κάνουμε τη διαίρεση όλοι μαζί.



Γιατί διαφορετικά το «80%» δεν είναι στοιχείο.



Είναι ένας αριθμός που ειπώθηκε σε μια συνέντευξη Τύπου και τον οποίο τα πραγματικά δεδομένα που εξετάσαμε δεν επιβεβαιώνουν.



Και υπάρχει και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον.



Ο κ. Λιόλιος μίλησε στην ίδια συνέντευξη για ένα «σύστημα 40 ετών ελέγχου και εξαρτήσεων» στη διαιτησία και παρουσίασε τη σημερινή κατάσταση ως ρήξη με το παρελθόν.



Ωραία.



Ας κοιτάξουμε τότε ποιοι βρίσκονται σήμερα σε καίριες θέσεις της ελληνικής διαιτησίας.



Πρόεδρος της ΟΔΚΕ είναι σήμερα ο Κώστας Μπούσιας. Η ίδια η ΟΔΚΕ καταγράφει ότι ο κ. Μπούσιας ήταν Πρόεδρός της από το 2017 έως το 2022.



Δηλαδή ήταν Πρόεδρος της ΟΔΚΕ επί διοίκησης Γιώργου Βασιλακόπουλου και βρίσκεται ξανά στην ίδια θέση σήμερα.



Και ειδικός σύμβουλος της ΕΟΚ για θέματα διαιτησίας είναι σήμερα ο Ηλίας Κορομηλάς, με επίσημη απόφαση της σημερινής διοίκησης.



Και εδώ πλέον η απορία γίνεται σχεδόν αυτονόητη:

Ποιο ακριβώς είναι αυτό το «σύστημα των 40 ετών» που κόψατε;



Γιατί αν ήταν τόσο βαθύ, τόσο παλιό και τόσο ισχυρό όσο μας περιγράφετε, θα είχε ενδιαφέρον να μας πείτε και ποιοι το αποτελούσαν.



Ονόματα.



Θέσεις.



Μηχανισμούς.



Αποφάσεις.



Και κυρίως να μας εξηγήσετε πώς συμβαίνει πρόσωπα που κατείχαν θεσμικές ή κεντρικές θέσεις στη διαιτησία κατά την προηγούμενη εποχή να βρίσκονται και σήμερα σε κορυφαίους ρόλους.



Δεν γίνεται κάθε φορά που μιλάμε για το παρελθόν να υπάρχει ένα σκοτεινό «σύστημα 40 ετών» χωρίς ονοματεπώνυμα και όταν κοιτάμε το παρόν να συναντάμε πρόσωπα με μακρά διαδρομή ακριβώς μέσα σε εκείνη την εποχή.



Και κάτι προσωπικό, επειδή εδώ έχω και προσωπική γνώση.

Οι Ηλίας Κορομηλάς και Κώστας Μπούσιας κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης της ΕΟΚ στην πολύχρονη δικαστική υπόθεση Γκόντα–Φούφη.



Η υπόθεση κατέληξε στις αποφάσεις 2595/2025 και 2812/2025 του Εφετείου Αθηνών, με δικαίωση Γκόντα και Φούφη.



Η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ είχε επιλέξει να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.



Και σήμερα;

Ο ένας είναι ειδικός σύμβουλος διαιτησίας της ΕΟΚ.

Ο άλλος είναι ξανά Πρόεδρος της ΟΔΚΕ.



Αυτά δεν είναι χαρακτηρισμοί.



Είναι γεγονότα.



Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να αποκαλέσω κανέναν «αγαπημένο παιδί» κανενός. Η θεσμική διαδρομή των προσώπων είναι πολύ πιο ισχυρή από οποιοδήποτε επίθετο.



Κύριε Λιόλιο, όταν ένας Πρόεδρος μιλά για «80% ανανέωση» και για «40 χρόνια εξαρτήσεων», το βάρος της απόδειξης δεν ανήκει σε εκείνον που ρωτά.



Ανήκει σε εκείνον που κάνει τους ισχυρισμούς.



Δώστε λοιπόν τα στοιχεία για το 80%.



Και δώστε ονόματα για το “σύστημα των 40 ετών”.



Γιατί εμείς το πρώτο το ψάξαμε.



Και μέχρι στιγμής βρήκαμε 61,3% παρουσία του σώματος του 2021–22 στην κανονική περίοδο και 80% στους τελικούς.



Το δεύτερο περιμένουμε να μας το εξηγήσετε εσείς.



Γιατί η διαφάνεια δεν είναι σύνθημα.



Είναι αριθμοί, ονόματα και στοιχεία.



Και όταν υπάρχουν αυτά, η προπαγάνδα τελειώνει εκεί που αρχίζει η αριθμητική.