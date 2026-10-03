Προμηθέας - Περιστέρι 88-94: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights από τη νίκη του Περιστερίου κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα.
Το Περιστέρι πανηγύρισε σπουδαίο... διπλό στην Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 94-88.
Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε σε εξαιρετική μέρα τον Τάι Νίκολς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 21 πόντους (5/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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