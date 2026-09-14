Παπαδάκης στο Gazzetta: «Πολύ σημαντικό να υπάρχει αθλητικός ψυχολόγος, ο Σαλούστρος θα μας βοηθήσει να κάνουμε το βήμα παραπάνω»

Ο Κώστας Παπαδάκης μιλάει στο Gazetta για τους στόχους του τη νέα σεζόν με το Περιστέρι και για την κίνηση της ομάδας του να έχει αθλητικό ψυχολόγο τον Χρήστο Σαλούστρο.

Το Περιστέρι έχει ανανεωθεί ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, πραγματοποιώντας ορισμένες στοχευμένες προσθήκες, αλλά και κρατώντας κάποιους παίκτες από την περασμένη σεζόν.

Ο Κώστας Παπαδάκης είναι από τους διεθνείς που παρέμειναν στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων και μιλάει στο Gazzetta για το κίνητρό του, ενώ τονίζει το πόσο σημαντικό είναι για τον σύλλογο, η παρουσία του Χρήστου Σαλούστρου ως αθλητικός ψυχολόγος.

«Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι σου δίνει κίνητρο, αλλά όταν παίζεις απέναντι σε καλούς αντιπάλους έχεις ένα έξτρα κίνητρο, γιατί θέλεις να αποδείξεις ότι κι εσύ μπορείς να καταφέρεις πράγματα. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Πρέπει να μπαίνεις στο γήπεδο και να δίνεις το 100% των δυνατοτήτων σου για το καλύτερο της ομάδας σου».

Μιλώντας για τη νέα σεζόν, ο Κώστας Παπαδάκης πιστεύει πως η συνέπεια είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία, προκειμένου το Περιστέρι να παρουσιάσει ανάλογη πορεία και τη φετινή χρονιά.

«Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι. Φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup και στα playoffs της Stoiximan GBL, σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι κάναμε ένα καλό κλείσιμο, αλλά κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή. Φέτος πρέπει να δείξουμε καινούργια πράγματα, να είμαστε συνεπείς και να παρουσιάσουμε κάτι όμορφο».

Το Περιστέρι το φετινό καλοκαίρι προέβη σε μια πολύ ξεχωριστή κίνηση, ανακοινώνοντας τον Χρήστο Σαλούστρο, ως αθλητικό ψυχολόγο στον σύλλογο.

Έπειτα από τη μακρά πορεία του στον χώρο του μπάσκετ ως παίκτης, πλέον ο πολύπειρος πρώην μπασκετμπολίστας θα συμβουλεύει τους παίκτες του Περιστερίου για πιο σημαντικά θέματα.

Ο Κώστας Παπαδάκης, τόνισε τη σημαντικότητα της κίνησης, ξεχωρίζοντας τον Σαλούστρο πρώτα ως άνθρωπο και μετά ως αθλητής.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, με τον Χρήστο, στην πρώτη μου χρονιά, όταν έφυγα από το σπίτι μου στα 18 μου, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδα στο αεροπλάνο. Ήμασταν συμπαίκτες στην πρώτη μου χρονιά και είμαι πολύ τυχερός που είχα έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα μου.

Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει η ομάδα για εμάς να υπάρχει ένας αθλητικός ψυχολόγος. Πλέον το μπάσκετ χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους και ο Χρήστος, με την προσωπικότητά του και όλα αυτά που προσφέρει ως ψυχολόγος στην ομάδα, θα μας βοηθήσει να κάνουμε το βήμα παραπάνω».