Κάριους στο Gazzetta: «Ο coach Ξανθόπουλος είναι από τους βασικούς λόγους που ανανέωσα με το Περιστέρι»

Ο Γουίλ Κάριους μιλάει στο Gazzetta για την απόφασή του να παραμείνει στο Περιστέρι, ενώ αναφέρεται και στο μεγάλο κίνητρο που έχει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τον Γενάρη του 2026, το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γουίλ Κάριους, προκειμένου να ενισχύσει τον σύλλογο στις θέσεις των φόργουορντ.

Ο Αμερικανός κέρδισε την εμπιστοσύνη του Βασίλη Ξανθόπουλου και ολοκλήρωσε τη περασμένη σεζόν με το Περιστέρι, ενώ το καλοκαίρι ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

Μιλώντας στο Gazzetta αποκαλύπτει, πως ένας από τους βασικούς λόγους που συμφώνησε με το Περιστέρι και για τη νέα σεζόν, είναι ο κόουτς Ξανθόπουλος.

«Νομίζω ότι μέχρι στιγμής πηγαίνει πολύ καλά η συνεργασία μου με τον coach. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που επέστρεψα, επειδή παρέμεινε και εκείνος. Μιλήσαμε μαζί το καλοκαίρι και έχει μεγάλα σχέδια για αυτή την ομάδα. Έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα».

Η σεζόν 2026-27 στη Stoiximan GBL, αναμένεται να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική, καθώς αρκετές ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά, ενώ επίσης Άρης και ΠΑΟΚ πραγματοποίησαν σπουδαίες επενδύσεις.

Αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο στον Κάριους, ο οποίος είναι ενθουσιασμένος λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

«Είναι πάντα συναρπαστικό όταν έχεις την ευκαιρία να αγωνίζεσαι απέναντι σε μερικές από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος που αγωνιζόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Είμαστε λοιπόν ενθουσιασμένοι και προετοιμαζόμαστε ώστε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι».

Ο Γουίλ Κάριους πέραν του μπάσκετ, ασχολείται και με τα social media, ανεβάζοντας συχνά-πυκνά βίντεο στο Tik Tok, που δείχνει την καθημερινότητά του.

Μάλιστα του αρέσει να εξερευνεί την Ελλάδα, βρίσκοντας τα πιο όμορφα μέρη και μιλάει για το αγπαημένο του μέρος στη χώρα μας.

«Αγαπημένο μέρος; Δεν μπορώ να διαλέξω. Δεν έχω επισκεφθεί ακόμη αρκετά μέρη. Πρόσφατα, όμως, πήγαμε στην Αγκίστρι, λίγο απέναντι από εδώ, και ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Οπότε, μέχρι στιγμής, ίσως αυτό να είναι το αγαπημένο μου μέρος. Αλλά σίγουρα έχω πολλά ακόμη να εξερευνήσω».

Στη συνέχεια δεν ξέχασε και τους οπαδούς του Περιστερίου, ανυπομονώντας να τους ξαναδεί στο γήπεδο τη νέα σεζόν.

«Ανυπομονώ να σας δω στους αγώνες. Περάσαμε υπέροχα μαζί σας πέρυσι και ελπίζω φέτος να σας δώσουμε ακόμη περισσότερους λόγους για να πανηγυρίζετε».