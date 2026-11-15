Ξανθόπουλος: «Το πρωτάθλημα έχει 14 ομάδες, δεν γίνεται όταν διαφημίζονται οι αγώνες, να μην υπάρχουν εικόνες από δύο ή τρεις ομάδες»

Διαβάστε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Βασίλης Ξανθόπουλος, μετά τη νίκη του Περιστερίου επί της Μυκόνου.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη του Περιστερίου επί της Μυκόνου, στάθηκε στη νίκη της ομάδας του που ήρθε με πιο εύκολο τρόπο.

Μάλιστα έκανε την παρατήρησή του για το γεγονός πως το Περιστέρι δεν προβάλλεται τόσο όσο θα έπρεπε και όσο άλλοι σύλλογοι του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Επιτέλους, μια νίκη που ήρθε με σχετικά μεγάλη ευκολία, απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη εμπειρία και πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι η βαθμολογική θέση που έχει στο πρωτάθλημα δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητά του. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι εύκολη η κατάστασή του, καθώς αντιμετωπίζει και αρκετούς τραυματισμούς καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν μέχρι τώρα.

Αυτό που είπαμε στα παιδιά είναι ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και, επειδή το παιχνίδι διαρκεί 40 λεπτά, θα πρέπει να παίξουμε με την ίδια ενέργεια σε όλη τη διάρκειά του, γιατί διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα. Τελικά, είχαμε πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε πολύ νωθρά το παιχνίδι. Η Μύκονος είναι μια ομάδα που κάνει περισσότερα λάθη από εμάς, αλλά αντί γι' αυτό, εμείς κάναμε περισσότερα λάθη. Στη συνέχεια, μπήκε η δεύτερη πεντάδα, πήραμε μια διαφορά και κρατήσαμε τη Μύκονο στους 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Δυστυχώς, στο δεύτερο δεκάλεπτο είδαμε πράγματα που έχουμε ξαναδεί τη φετινή χρονιά, αυτά τα σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζουμε. Η Μύκονος μάς έβαλε 25 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και προφανώς κατάλαβε ότι μπορούσε να διεκδικήσει το παιχνίδι, με βάση τον τρόπο που εξελισσόταν. Και ήταν λογικό.

Τα παιδιά άκουσαν όσα είπαμε στο ημίχρονο και στο δεύτερο μέρος μπήκαμε στο γήπεδο και παίξαμε όπως θέλουμε να παίζουμε. Παρόλο που κάναμε οκτώ λάθη, αποδώσαμε όπως θέλουμε, χωρίς αυτά να μας στοιχίσουν. Ήμασταν καλύτεροι στα ριμπάουντ και πολύ πιο εύστοχοι. Αντίθετα, ήμασταν πολύ άστοχοι στις βολές. Είμαστε ή του ύψους ή του βάθους σε αυτόν τον τομέα, καθώς έχουμε παιχνίδια στα οποία σουτάρουμε με 90% και 95%, αλλά και παιχνίδια στα οποία έχουμε ποσοστά 55% ή 60%.

Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους και συνεχίζουμε.

Το πρωτάθλημα αποτελείται από 14 ομάδες και αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Όλες οι ομάδες κάνουν πολύ μεγάλα βήματα προόδου, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και συνολικά, με την παρουσία καλών παικτών και την πρόσληψη αξιόλογων προπονητών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.

Η Λευκάδα κέρδισε μέσα στην ΑΕΚ, ο Ηρακλής μέσα στον Προμηθέα, η Καρδίτσα έφτασε πολύ κοντά στο να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Κολοσσός έχασε με πέντε πόντους από τον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα που βοηθούν το πρωτάθλημα να γίνει ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, όπως ήταν παλιά.

Το πρωτάθλημα έχει 14 ομάδες. Δεν γίνεται, όταν διαφημίζονται οι αγώνες, να μην υπάρχουν εικόνες από δύο ή τρεις ομάδες. Ανάμεσα σε αυτές είναι και το Περιστέρι. Υπάρχουν εικόνες από το γήπεδό μας, αλλά όχι με εμάς μέσα, από το Super Cup. Υπάρχουν εικόνες από φιλικά παιχνίδια, αλλά δεν υπάρχουν εικόνες από δύο ή τρεις ομάδες. Δεν θυμάμαι ποιες είναι οι άλλες ομάδες, αλλά σίγουρα η μία είμαστε εμείς.

Τουλάχιστον, αυτό συνέβαινε μέχρι πριν από μία εβδομάδα. Πρέπει να αλλάξει, γιατί αγωνιζόμαστε και οι 14 ομάδες στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Είτε είναι καλές είτε λιγότερο καλές, συμμετέχουν και οι 14 ομάδες και πρέπει να προβάλλεται έστω ένα στιγμιότυπο από καθεμία».

Για τον Πέιν:

«Θα πάει για ακτινογραφία, καθώς δυστυχώς δεν είμαστε σίγουροι για την κατάστασή του. Θα δούμε τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας, καθώς το πόδι του έχει πρηστεί. Τη Δευτέρα θα κάνει και μαγνητική τομογραφία. Έχει πρηστεί αρκετά το πόδι του. Αυτή είναι, δυστυχώς, η ζωή ενός αθλητή. Συμβαίνουν απρόοπτα στην ομάδα και είναι αντιξοότητες για τις οποίες εμείς, οι προπονητές, πρέπει να βρούμε λύσεις».