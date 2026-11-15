Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και το σερί του στην κανονική περίοδο της GBL έλαβε τέλος, με την προηγούμενη ήττα από ομάδα πλην του Παναθηναϊκού να έρχεται από το Περιστέρι το 2019.

Η ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη έβαλε τέλος σε ένα μεγάλο σερί των «ερυθρόλευκων» στην κανονική περίοδο της GBL. Για να βρει κανείς την προηγούμενη φορά που η ομάδα του Πειραιά είχε ηττηθεί από αντίπαλο πλην του Παναθηναϊκού στη regular season του πρωταθλήματος, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω στις 10 Απριλίου 2019.

Τότε, το Περιστέρι του Αργύρη Πεδουλάκη είχε υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη με 81-76. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, με τους Πειραιώτες να καταφέρνουν να περάσουν μπροστά μόλις για 18 δευτερόλεπτα, στις αρχές της δεύτερης περιόδου.

Το Περιστέρι είχε βρει τις λύσεις απέναντι στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ, με τον Μπεν Μπέντιλ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Διψήφιοι ήταν επίσης ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Ιωάννης Αγραβάνης με 10 και ο Εντουάρντ Ντάνιελ με 10 πόντους. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Πρίντεζης ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους. Μάλιστα, το τρίποντο του Μπέντιλ για το 77-72, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Το Περιστέρι είχε νικήσει και τον Παναθηναϊκό την ίδια χρονιά!

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογίσει κανείς ότι την ίδια αγωνιστική περίοδο το Περιστέρι είχε καταφέρει να νικήσει και τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, το είχε κάνει μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 31 Μαρτίου του 2019, επικρατώντας με 80-72 στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η ομάδα του Πεδουλάκη είχε βάλει τέλος στο αήττητο σερί των «πράσινων» στο ελληνικό πρωτάθλημα, υποχρεώνοντάς τους στην πρώτη τους ήττα έπειτα από 20 διαδοχικές νίκες. Ο Στίβεν Σιμόν είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εμφάνιση με 27 πόντους, ενώ ο Μπεν Μπέντιλ είχε προσθέσει άλλους 21, οδηγώντας το Περιστέρι σε μια ιστορική επικράτηση. Για τον Παναθηναϊκό τότε πρώτος σκόρερ ήταν Ντεσόν Τόμας με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Έτσι, μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, το Περιστέρι είχε καταφέρει να υποτάξει και τους δύο «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, ενώ χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από επτά χρόνια, μέχρι την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, για να χάσουν ξανά οι «ερυθρόλευκοι» στην κανονική περίοδο από ομάδα πλην του Παναθηναϊκού.