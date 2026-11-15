Περιστέρι - Μύκονος 84-67: Τα highlights της αναμέτρησης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τα highlights από τη νίκη του Περιστερίου κόντρα στη Μύκονο για την 7η αγωνιστική της GBL.
Το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου με 84-67 και πέτυχε την 4η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Για ακόμη μία φορά ξεχώρισε ο Τάι Νίκολας, που ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 17 πόντους.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.