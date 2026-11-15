Δείτε τα highlights από τη νίκη του Περιστερίου κόντρα στη Μύκονο για την 7η αγωνιστική της GBL.

Το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου με 84-67 και πέτυχε την 4η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Για ακόμη μία φορά ξεχώρισε ο Τάι Νίκολας, που ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 17 πόντους.