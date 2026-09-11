Ξανθόπουλος: «Είμαι χαρούμενος που έχουμε κρατήσει αρκετά παιδιά από την περσινή ομάδα, να δέσουμε για την έναρξη του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος, μίλησε την Παρασκευή (11/09) στην media day των «Πριγκίπων της Δυτικής Όχθης» αναφορικά με τη νέα σεζόν και τις βλέψεις της ομάδας.

Νέα σεζόν με όρεξη για δουλειά και εξέλιξη στο Περιστέρι! Ο προπονητής της ομάδας των Δυτικών Προαστίων, Βασίλης Ξανθόπουλος, μίλησε εκτενώς αναφορικά με την ικανοποίησή του από την περσινή σεζόν, για τους αθλητές που αποχώρησαν αλλά και γι' αυτούς που παρέμειναν, καθώς και για τις φιλοδοξίες του συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μερικές από τις δηλώσεις του:

Για τη νέα σεζόν:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, σίγουρα προερχόμαστε από μια πολύ καλή χρονιά και βάσει αποτελεσμάτων και βάσει μπάσκετ. Είμαι χαρούμενος που έχουμε κρατήσει αρκετά παιδιά από την περσινή ομάδα, θέλαμε να κρατήσουμε κι άλλους αλλά είναι έτσι η αγορά που δεν τα καταφέραμε. Παρόλα αυτά είμαι ευχαριστημένος με τα παιδιά που ήρθαν. Πρέπει να δέσουμε ως ομάδα για να παρουσιαστούμε έτοιμοι στις 3 Οκτωβρίου που ξεκινά το ελληνικό πρωτάθλημα. Εύχομαι να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια και να πανηγυρίσουμε πολλές νίκες με τον κόσμο μας».

Για τις διαφορές ως παίκτης και ως προπονητής:

«Είναι εντελώς διαφορετική διαδικασία. Όταν είσαι παίκτης ασχολείσαι μόνο με το κορμί σου, έρχεσαι παίζεις, προπονείσαι και φεύγεις. Ο προπονητής είναι 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ψυχολόγος, είναι στην τακτική, είναι στην προετοιμασία, στο πως θα ξυπνήσει κάθε πρωί ο κάθε παίκτης σου, είναι πολλά πράγματα. Γενικά η μετάβαση ήταν γρήγορη και δεν κατάλαβα πολλά πράγματα. Από παίκτης έγινα προπονητής».