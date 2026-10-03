Ξανθόπουλος: «Να γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο, είχαμε 11 κλεψίματα για 10 λάθη σπάνιο»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Περιστερίου επί του Προμηθέα, αποκάλυψε το τι είπε στους παίκτες του στο ημίχρονο στα αποδυτήρια.

Το Περιστέρι επικράτησε του Προμηθέα στην Πάτρα με 94-88, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο στις δηλώσεις του να στέκται στο κομμάτι της άμυνα.

Ο Έλληνας τεχνικός αποκάλυψε τι είπε στους παίκτες του κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Καλή σεζόν με υγεία σε όλες τις ομάδες. Να γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο και να δείξουμε προς τα έξω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα ανεβαίνει και γίνεται ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

Όσον αφορά το παιχνίδι, αυτό που είπα και στο ημίχρονο είναι ότι, αν παίζαμε άμυνα και βάζαμε τα κορμιά μας έτσι όπως πρέπει, όπως τα βάλαμε στο δεύτερο ημίχρονο, θα είχαμε πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι. Σε μεγάλο βαθμό το κάναμε και φάγαμε μόλις 40 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι φάγαμε μόλις 17 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο.

Είχαμε 11 κλεψίματα για 10 λάθη, κάτι που δεν είναι παράξενο, αλλά είναι σπάνιο να έχεις περισσότερα κλεψίματα από λάθη. Αξίζουν πολλά μπράβο στα παιδιά, αλλά και στους συνεργάτες μου, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Είναι ο πρώτος αγώνας, η πρώτη νίκη, ξεκινάμε αρκετά καλά τη σεζόν, απλά είναι ακόμα η αρχή.

Συνεχίζουμε. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι στο γήπεδό μας με την Μπάμπεργκ για το BCL, απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα.

Να ευχηθώ στον Προμηθέα καλή σεζόν με υγεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη».

Για το τι είπε στους παίκτες του στα αποδυτήρια στο ημίχρονο:

«Τους είπα αυτό που είπα και σε εσάς, να βάλουν καλύτερα τα κορμιά τους και να παίξουμε άμυνα. Τους είπα κατά λέξη ότι, αν κάνουμε αυτό, θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Και τελικά κερδίσαμε το παιχνίδι.

Ο στόχος και πέρσι, όταν παίζαμε και θεωρούμασταν αουτσάιντερ σε πολλά παιχνίδια, ήταν να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι και να κυνηγάμε όποιες πιθανότητες έχουμε, προσπαθώντας να τις αυξήσουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Είμαστε σε έναν δύσκολο όμιλο, αλλά είναι κάτι που μας αρέσει. Όπως κυνηγούσαμε τα παιχνίδια πέρσι, έτσι θέλουμε να κάνουμε και φέτος. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλο το τιμ και, φυσικά, στους παίκτες. Όλοι οι κόποι μας από πέρσι είναι ο λόγος που φέτος παίζουμε στο BCL.

Θα πρέπει να απολαύσουμε αυτό το ταξίδι απέναντι σε αυτές τις πολύ καλές ομάδες και να προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε, ώστε να προκριθούμε στην επόμενη φάση».