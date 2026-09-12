Ο Γιώργος Κούβαρης στέκεται στην αμυντική συμπεριφορά του ελλιπέστατου Παναθηναϊκού στα πρώτα… αποκαλυπτήρια απέναντι στην (επίσης ελλιπή) ΑΕΚ και κάνει ειδική αναφορά στη συνύπαρξη των Μπάντιο, Μπόνγκα, Χουάντσο.

Είναι ακόμα αρχή. Πολύ αρχή. Μιλάμε για το πρώτο (πιο ουσιαστικό) φιλικό της προετοιμασίας απέναντι στην ΑΕΚ. Με παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει μόλις 3-4 προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και όλοι γνωρίζουν τι εστί η λέξη «προπόνηση» για τον Σέρβο τεχνικό. Με πολλές και πολύ σημαντικές απουσίες αναφορικά με τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν.

Οπότε δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Τίποτε απολύτως. Αυτά τα πρώτα φιλικά είναι περισσότερο για τα νέα αποκτήματα προκειμένου να μπουν στο πνεύμα και στη φιλοσοφία του «Ζοτς». Και να καταλάβουν όλοι ότι η λέξη «κλειδί» στον νέο Παναθηναϊκό θα είναι πρωτίστως η «άμυνα». Από εκεί θα ξεκινούν και θα τελειώνουν όλα. Και όσο πιο γρήγορα θα «δέσει» η ομάδα στο αμυντικό κομμάτι άλλο τόσο θα μπορέσει να αποδώσει σύμφωνα με τα «θέλω» του Ομπράντοβιτς.

Απέναντι στην ΑΕΚ οι «πράσινοι» έδειξαν αυτήν την διάθεση για άμυνα. Μια διάθεση που, η αλήθεια είναι, είχαμε πολλά χρόνια να δούμε στον Παναθηναϊκό. Βέβαια τα πάντα έχουν να κάνουν με την συνέπεια και την σταθερότητα. Και αυτό είναι κάτι που θα φανεί σε βάθος χρόνου κατά τη διάρκεια της σεζόν. Σίγουρα η ομάδα δεν θα μπορεί να… περνάει χειροπέδες σε όλα τα παιχνίδια και απέναντι σε όλες τις ομάδες που αντιμετωπίζει αλλά σε αντίθεση με άλλες χρονιές, έχει τα υλικά και τα χαρακτηριστικά των παικτών τα οποία είναι και απαραίτητα.

Το σχήμα με Μπάντιο, Μπόνγκα, Χουάντσο

Το πώς έχει σχεδιάσει κάποια πράγματα ο Ομπράντοβιτς στο μυαλό του αναφορικά με το αμυντικό σκέλος των «πρασίνων» θεωρώ ότι αποτυπώθηκε σε μια «σταθερή» τριάδα. Με τον Μπράνκου Μπάντιο στο «δύο», τον Ίζακ Μπόνγκα στο «τρία» και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο «τέσσερα». Την εν λόγω τριάδα συμπλήρωνε σταθερά ο Φρανσίσκο στον «άσο» ενώ άλλαζε η θέση του σέντερ μεταξύ του Λεσόρ και του Μήτογλου. Θεωρώ ότι ήταν και το καλύτερο αμυντικό διάστημα του Παναθηναϊκού καθώς άνοιξε και η διαφορά. Ένα σχήμα που «γέμιζε» το παρκέ και δυσκόλευε κάθε κατοχή, κάθε πάσα των παικτών της ΑΕΚ.

Ειδικά το «δίδυμο» των Μπάντιο και Μπόνγκα «έπνιγε» σε διάφορες παγίδες τα αντίπαλα γκαρντ. Ξαναλέω. Αυτό μπορεί να μην σημαίνει και τίποτε απολύτως για το μέλλον, ειδικά όταν θα παίζει ο Παναθηναϊκός πλήρης. Παρόλα αυτά μπορεί να δείχνει την διάθεση και τα όσα σκέφτεται να βάλει ο Ομπράντοβιτς στο παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα σε στιγμές που θέλει η ομάδα του να είναι περισσότερο aggressive στην άμυνα θέλοντας να πιέσει στο έπακρο για κερδισμένες κατοχές.

Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνεται σε όλο το ματς. Και είναι και λογικό. Όπως δεν έγινε και απέναντι στην ΑΕΚ. Επιπλέον θεωρώ ότι η επιστροφή του Μουστάφα Φαλ θα «γεμίσει» ακόμα περισσότερο τη front line γιατί στην περίπτωση που «σπάσει» η πρώτη γραμμή άμυνας θα υπάρχει στα… μετώπισθεν η επιβλητική του παρουσία. Και όλοι γνωρίζουν το πόσο σημαντικός θα είναι στο αμυντικό κομμάτι.

Βέβαια ο τραυματισμός του (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο) και το γεγονός ότι θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα ανατρέπει κάπως τα πράγματα καθώς, εν τέλει, ο Παναθηναϊκός έχει ανοικτά τα μάτια στην αγορά για απόκτηση σέντερ που θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την άμυνα και το μέγεθος ώστε να «γεμίζει» την ρακέτα. Και φυσικά με την επιστροφή όλων των απόντων να έρχεται από τον πάγκο και να έχει δευτερότριτο (αν όχι και πιο χαμηλό) ρόλο στην ομάδα.

Κοινός παρονομαστής σε όλα θα είναι το αμυντικό φίλτρο που δεδομένα θέλει να φέρει ο Ομπράντοβιτς. Είπαμε. Από εκεί θα ξεκινούν και θα τελειώνουν όλα. Ας δούμε και το σημερινό φιλικό απέναντι στην Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, την πρωταθλήτρια Σερβίας και ίσως μπορέσουμε να πούμε και περισσότερα.

ΥΓ: Μπράβο στον μικρό τον Βαρβαρίτη. Μπήκε στο παιχνίδι, δεν φοβήθηκε, σκόραρε με αυτοπεποίθηση έξω από τα 6,75 μέτρα, πήρε και δεύτερο σουτ (ασχέτως εάν αστόχησε) και έδειξε ότι το μέλλον του ανήκει. Το(ν) ξέραμε. Θα το(ν) μάθουμε και καλύτερα. Και φυσικά τρομερό σκηνικό να τον χειροκροτεί και ο πάγκος της ΑΕΚ. Ωραίες εικόνες.

ΥΓ2: Ωραία η εικόνα του Παναθηναϊκού να έχει και τέσσερις και πέντε Έλληνες στην πεντάδα. Σίγουρα στην Euroleague δεν θα το δούμε ποτέ, αλλά είναι βέβαιο ότι καθένας ξεχωριστά θα παίρνει ευκαιρίες από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και θα πρέπει να τις αρπάζει από τα μαλλιά. Once in a lifetime experience!

ΥΓ3: Μιας και ανέφερα τους Έλληνες. Λευτέρης Μαντζούκας. Ήταν εξαιρετικός κόντρα στο Μαρούσι. Πολύ καλός και στο φιλικό με την ΑΕΚ. Έχει και αυτός την ευκαιρία του στα επόμενα παιχνίδια λόγω και των τραυματισμών των Χέιζ-Ντέιβις και Ρογκαβόπουλου. Στο χέρι του είναι όλα…