Ο Νίκος Καρφής γράφει για τα όσα έγιναν στην ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό και τις τρεις λέξεις που είναι πολύ σημαντικές για την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν.

Ήξερα ότι το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό θα ήταν πολύ δύσκολο. Δεν θέλει και πολύ... μυαλό αν δεις το ρόστερ της ομάδας του Ομπράντοβιτς, ακόμα και έλειπαν σημαντικοί παίκτες κόντρα στην ΑΕΚ.

Αλλά και η Ένωση είχε κομβικές απουσίες όπως του Γουίλιαμς, του Μπράουν, του Φίζελ και του Φλιώνη. Και είναι σχεδόν απίθανο να μπορέσουν να καλυφθούν εκ των έσω.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε σε ένα ματς που έχει ελάχιστα να κρατήσει, αλλά πολύ περισσότερα να πάρει σαν μάθημα για να τα βελτιώσει στο μέλλον όταν έρθουν οι επίσημοι αγώνες.

Στη Ρόδο όμως άλλα ήταν τα πιο σημαντικά!

Η συγχώρεση

Αρχικά θα σταθώ στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Στο Gazz Floor αναφέρθηκα στην επιστροφή του Λάρυ, ενώ τα έγραψα και στο προηγούμενο blog. Πως ήταν ο κορυφαίος Έλληνας που η ΑΕΚ μπορούσε να πάρει.

Η αξία του στο παρκέ δεν αμφισβητείται από κανέναν. Ήρθε και θα ανεβάσει επίπεδο την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, ενώ θα έχει ο Σάκοτα ακόμα έναν παίκτη που το λέει η καρδιά του στα κρίσιμα σημεία ενός ματς.

Αλλά το θέμα με τον Γιαννούλη και ένα ποσοστό των οπαδών της Ένωσης, είναι ότι δεν πήραν με... καλό μάτι την επιστροφή. Φυσικά υπάρχει και αρκετός κόσμος που δεν του το... κρατάει για όσα έγιναν στο παρελθόν. Αλλά θα μιλήσω για εκείνους που ο Λάρυ θα πρέπει να... ξαναχτίσει κάτα κάποιο τρόπο τη σχέση του μαζί τους.

«Καλώς ή κακώς κι εγώ ξέρω και διαβάζω τι γίνεται. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ. Έκανα μια λάθος χειρονομία πάνω στους σφυγμούς ενός αγώνα. Σίγουρα επειδή έχω περάσει πολύ όμορφα χρόνια στην πρώτη μου θητεία εδώ, πετυχαίνοντας πράγματα, δεν θα έπρεπε να το κάνω. Ελπίζω να με συγχωρέσουν και να προχωρήσουμε παρακάτω γιατί φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε έναν υψηλό στόχο και σίγουρα τους θέλουμε κοντά μας. Ήταν μια στιγμή λάθους. Είμαι κι εγώ έτσι που παίζω με το πάθος και το ένστικτο και δεν έπρεπε να το κάνω σίγουρα», ανέφερε μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Ο Λαρεντζάκης είναι αρκετά έντονος χαρακτήρας, σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να το... παρακάνει. Αλλά είναι αληθινός. Ξέρει καλά μέσα του πως σε ορισμένες περιπτώσεις η αντίδραση του θα έπρεπε να είναι διαφορετική. Ζήτησε να τον συγχωρέσουν. Όταν το... αίμα σου βράζει, μπορεί να μην κάνεις αυτό που πρέπει, μπορεί να ξεφύγεις.

Άλλωστε και από την άλλη πλευρά υπήρχαν και οπαδοί της Ένωσης που το παρακάναν με τις αποδοκιμασίες όταν ο Λάρυ επέστρεφε σαν αντίπαλος στα Λιόσια σε κάθε ματς. Και εκείνος σε ορισμένα ματς το... τσίμπησε παραπάνω.

Το πάθος και το ένστικτο παίζει το ρόλο του. Ο Λάρυ χαρακτηρίζεται από αυτές τις δύο λέξεις. Δεν ξέχασε κανείς την κίνηση του στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός, αλλά όταν ένας άνθρωπος ζητά συγχώρεση και ειδικά αν εκείνος είναι κάποιος που έχει δείξει πως αγαπά την ΑΕΚ και μαζί της έχει πανηγυρίσει τίτλους και μεγάλες στιγμές, ίσως την αξίζει αυτή την συγχώρεση.

Η ΑΕΚ έχει ανάγκη ηρεμία και ανθρώπους που την αγαπούν. Οι άνθρωποι της Ένωσης ξέρουν καλά ποιος είναι ο Λαρεντζάκης και τι σημαίνει για εκείνον η ομάδα.

Η ένωση

ΑΕΚ σημαίνει ένωση. Για να μεγαλουργήσει αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα πρέπει να υπάρχει αυτό το συστατικό όπως έχει δείξει στο παρελθόν. Είδα τους οπαδούς της ΑΕΚ να φεύγουν στο ξεκίνημα του ημιχρόνου από το ματς με τον Παναθηναϊκό ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό.

Καταλαβαίνω τον ΑΕΚτζή, ξέρω πολύ καλά πως νιώθει για αυτή τη συμφωνία. Έχω πει σε προηγούμενο blog πως εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της κίνησης.

Ωστόσο δεν μπορώ να μην αναφέρω πως η διοίκηση της Ένωσης βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Μην ξεχνάμε πως πριν λίγο καιρό η ΑΕΚ πήρε τη SUNEL Arena δική της για τα επόμενα 49 χρόνια. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχεις το γήπεδο σου;

Θυμούνται όλοι τι έχει τραβήξει η ομάδα για πολλά χρόνια που άλλαζε συνεχώς γήπεδο. Ήταν δύσκολο να γίνει αλλιώς. Ίσως η διοίκηση της ΑΕΚ να έπρεπε να οργανώσει μια συνέντευξη Τύπου για να εξηγήσει την απόφαση της και να ρίξει... φως στην υπόθεση γιατί έχει πληγωθεί πολύ αρκετός κόσμος από αυτή την παραχώρηση.

Για αρκετό κόσμο είναι δύσκολο να το αποδεχθεί και δεν το δικαιολογώ. Αλλά κάποια πράγματα δεν γινόταν να γίνουν αλλιώς. Δυστυχώς.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένωση ομάδας-κόσμου. Μόνο με συσπείρωση θα πάει μπροστά η ΑΕΚ σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη σεζόν στο BCL, αφού από την νέα σεζόν θα μπει στη ζωή μας και το NBA Europe.

Σε ένα περιβάλλον στο μπάσκετ που είναι δύσκολο να αντέξεις, βλέποντας και το τι συμβαίνει με τις κλειστές λίγκες, ο Μάκης Αγγελόπουλος παλεύει χρόνια για να έχει την ΑΕΚ σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είχε επιτυχίες, είχε αποτυχίες, πανηγύρισε τίτλους.

Κανείς δεν μπορεί να του καταλογήσει ότι δεν αγαπά την ομάδα και δεν κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει. Έχει κάνει και λάθη, αλλά είναι εκεί. Δεν έφυγε, δεν την παράτησε. Αυτό το καλοκαίρι η σχέση του με τον οπαδό της ΑΕΚ δοκιμάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά

Είναι στενάχωρο να μην υπάρχει ομόνοια στο ξεκίνημα της σεζόν. Μόνο ενωμένη θα πάει μπροστά η Ένωση. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό.

Η εικόνα με τον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ είχε τα θέματα της τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Το 78-56 το πιστοποιεί αυτό. Όταν βάζεις το πρώτο σου τρίποντο στο 29' σίγουρα δεν μπορείς να έχεις μεγάλες βλέψεις για το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός ανανέωσε πολλές επιθέσεις, η Ένωση πλήρωσε τα χαμένα ριμπάουντ. Έβαλε κι άλλα ζόρια στον εαυτό της. Από το ξεκίνημα ξεκίνησε νευρικά.

Είχε 0/4 βολές στην αρχή, έχασε γρήγορα έξι τρίποντα. Δεν βρήκε ρυθμό. Σίγουρα πρέπει να βελτιώσει πολλά στη συνέχεια γιατί έρχονται και επίσημα ματς.

Πάντως η ΑΕΚ θα κριθεί καλύτερα όταν επιστρέψουν οι τραυματίες. Μην ξεχνάμε πως έπαιξε χωρίς τους δύο καλύτερους power forwards που διαθέτει. Μπράουν και Γουίλιαμς ήταν εκτός. Αγωνίστηκε δίχως την ψυχή της, τον αρχηγό της, τον καλύτερο περιφερειακό αμυντικό της, τον Φλιώνη. Off και ο Φίζελ που θα βοηθούσε πολύ στη ρακέτα.

Κρατάω ορισμένες κινήσεις του Τζόζεφ που δείχνει πως θα βοηθήσει, τις εκλάμψεις και την όρεξη του Λεκαβίτσιους και την καλή εμφάνιση επιθετικά του Τσαλμπούρη. Ο Κατσίβελης κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ και η εμπειρία του φαίνεται.

Απαιτείται βελτίωση αλλά όταν γυρίσουν οι απόντες, θα γλυκάνει πολύ το παιχνίδι της Ένωσης. Ο Σάκοτα ξέρει πως να φτιάχνει ομάδες που διεκδικούν πράγματα. Η ΑΕΚ τα τελευταία 2 χρόνια είναι στην αφρόκρεμα του BCL. Μια τρίτη θέση και μια δεύτερη που έπρεπε να είναι πρώτη. Μακάρι φέτος να έρθει τελικά το πολυπόθητο τρόπαιο για να κλειδώσει και η θέση για το NBA Europe και να επιστρέψει στον θρόνο μετά το 2018.

Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται συσπείρωση και να είναι όλοι μια γροθιά! Αυτή τη στιγμή υπάρχει απόσταση από αυτό. Ευχή το επόμενο διάστημα να... μαλακώσει λίγο το πράγμα και να κυλήσει ήρεμα η σεζόν γιατί η ομάδα και οι παίκτες του αξίζουν. Θα παλέψουν και φέτος για το BCL και έχουν ανάγκη τη στήριξη του κόσμου.