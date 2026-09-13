Η ΑΕΚ έφερα ισοπαλία κόντρα στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα ολοκληρώνοντας την παρουσία της στο τουρνουά στη Ρόδο με σκορ 82-82.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την παρουσία της στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με φιλική ισοπαλία κόντρα στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα με 82-82.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε από την ομάδα του να ξεχωρίζουν με την επιθετική τους παρουσία οι Νόλει με 24 -πόντους και Τζόζεφ με 16.

ΑΕΚ - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Το ματς

Χέρι-χέρι πήγαιναν οι δύο ομάδες στο σκοράρισμα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τους Σέρβους να έχουν συμπληρώσει από νωρίς 5 φάουλ και το σκορ να είναι στο 8-8 μόλις σε 03:45 λεπτά αγώνα. Οι Λαρεντζάκης και Νόλεϊ ήταν εκείνοι που έβαλαν μπροστά την ΑΕΚ (12-4), όμως ο Νίκολιτς από πλευρά Σπάρτακ απάντησε αντιστρέφοντας το προβάδισμα με δύο δικά του τρίποντα για το 14-16. Με ένα επιμέρους 13-4 δια χειρός Πίκνμεϊ και Νόλεϊ η ΑΕΚ άρχισε να χτρίζει το προβάδισμά της (27-20) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Με τρίποντο του Τσαλμπούρη η ΑΕΚ πήρε διψήφιο προβάδισμα στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (32-22), με την Σπάρτακ να απαντά με ένα μικρό σερί 5 πόντων. Εκεί που οι Σέρβοι μείωσαν στο τρίποντο, οι Λεκαβίτσιους και Κατσίβελης έδωσαν μία μικρή... ανάσα στην Ένωση για το 39-33.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ίλιτς μείωσε στο καλάθι για τη Σπάρτακ με 39-37, όμως ακολούθησαν δύο εύστοχα περιφερειακά σουτ από τους Πίκνεϊ και Λεκαβίτσιους για το 45-37 στο 21ο λεπτό. Με τους πέντε διαδοχικούς πόντους του Τζόζεφ, η ΑΕΚ άνοιξε κι άλλο την ψαλίδα της διαφοράς για το 50-47 και οι Νόλεϊ και Λαρεντζάκης διατηρούσαν αυτό το προβάδισμα. Με ένα 0-7 σερί η Σπάρτακ μείωσε στους 5 για το 54-49 με τον Τζόζεφ να ανεβάζει στροφές για τους «κιτρινόμαυρους». Ο Τζέρεμιτς με τρίποντο μείωσε και πάλι στους 3 στο 28ο λεπτό του αγώνα, όμως ο Κατσίβελης συνέχισε να κρατά και πάλι μπροστά την ΑΕΚ για το 61-56.

Με καλάθι και φάουλ ξεκίνησε ο Νόλεϊ το τελευταίο δεκάλεπτο συνεχίζοντας δυναμικά με τους Γκαφνεϊ και Τοφόσκι από πλευράς Σπάρτακ να μειώνουν στους 3 πόντους τη διαφορά (66-63). Ο Ντρόμπνιακ με τρίποντο έφερε το ματς στα ισα κάτι περισσότερο από 6 λεπτά πριν το φινάλε (66-66) με τους Νόλεϊ και Τσαλμπούρη να βρίσκουν λύσεις για την Ένωση για το 71-66. Οι 5 πόντοι του Γέρεμιτς έφεραν και πάλι το ματς στα ίσα (71-71), αλλά ο Τσαλμπούρης ήταν εκεί. Το ματς βρισκόταν στην κόψη του ξυραφιού με τις δύο ομάδες να πιέζουν και ο Νίκολιτς αστόχησε στη δεύτερη βολή.χάνοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσει και πάλι στο τελευταίο λεπτό (81-80). Ωστόσο, πέρασε για πρώτη φορά μπροστά η Σπάρτακ δια χειρός Κόλμαν μετά το πρώτο δεκάλεπτο κάνοντας το 81-82 με 34 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Νόλεϊ με 1/2 βολές ισοφάρισε (82-82) και το ματς ολοκληρώθηκε στην παράταση,

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 39-35, 63-58, 82,-82