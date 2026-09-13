O Φρανκ Μπάρτλεϊ δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα και θα κάνει εξετάσεις με την επιστροφή της αποστολής της Ένωσης στην Αθήνα.

Ακόμα ένα θέμα τραυματισμού για την ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. Στα... πιτς βρίσκονται λόγω τραυματισμών οι Φλιώνης, Γουίλιαμς, Φίζελ και Μπράουν. Εκτός δραστηριοτήτων τέθηκε και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Ο Αμερικανός περιφερειακός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, κάτι που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στην αποψινή φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα στη Ρόδο.

Ο Φρανκ θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο στο Mediterraneo Hospital, με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα.

Έτσι η Ένωση χάνει για το ματς με τους Σέρβους τον κορυφαίο σκόρερ της και τον MVP του BCL.