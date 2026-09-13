ΑΕΚ: Off με Σπάρτακ Σουμπότιτσα ο Μπάρτλεϊ, ενοχλήσεις στο γόνατο
Ακόμα ένα θέμα τραυματισμού για την ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. Στα... πιτς βρίσκονται λόγω τραυματισμών οι Φλιώνης, Γουίλιαμς, Φίζελ και Μπράουν. Εκτός δραστηριοτήτων τέθηκε και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.
Ο Αμερικανός περιφερειακός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, κάτι που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στην αποψινή φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα στη Ρόδο.
Ο Φρανκ θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο στο Mediterraneo Hospital, με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα.
Έτσι η Ένωση χάνει για το ματς με τους Σέρβους τον κορυφαίο σκόρερ της και τον MVP του BCL.
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