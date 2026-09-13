Ο Λάντερς Νόλεϊ ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα στο τουρνουά της Ρόδου σε ένα ματς που εκτός των Γουίλιαμς, Μπράουν, Φλιώνη και Φίζελ, δεν έχει στη διάθεση της και τον Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Ο Λάντερς Νόλεϊ ανέλαβε δράση στο πρώτο δεκάλεπτο και είχε 12 πόντους δείχνοντας την ποιότητα. Μάλιστα σε ένα σημειο της περιόδου είχε τους μισούς πόντους της Ένωσης, η οποία είχε 24 εκείνη τη στιγμή.

Άλλωστε μιλάμε για τον δεύτερο σκόρερ του γαλλικού πρωταθλήματος τη σεζόν που πέρασε.

Δείτε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Νόλεϊ