Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Οι οπαδοί της Ένωσης αποχώρησαν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για SUNEL Arena-Ολυμπιακό
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό στις 9 Σεπτέμβρη πως θα χρησιμοποιεί τη SUNEL Arena καθώς επήλθε οριστική συμφωνία με την ΑΕΚ. Μια εξέλιξη που δεν άφησε ασυγκίνητο τον κόσμο της Ένωσης που συνεχίζουν να εκφράζουν την αντίθεση τους στην απόφαση αυτή.
Στις 27 Ιουλίου, οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν κάνει γνωστή την πρώτη επίσημη αντίδρασή τους στον Μάκη Αγγελόπουλο, για τη συμφωνία της «Ένωσης» με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της SUNEL Arena.
Και στη Ρόδο οι οπαδοί της Ένωσης συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τις κερκίδες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της SUNEL Arena στους ερυθρόλευκους. Μάλιστα κάποιοι φιλοι της Βασίλισσας σήκωσαν και ένα πανό για την Μάκη Αγγελόπουλο.
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