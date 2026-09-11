Το πανό οπαδών της ΑΕΚ για τον Αγγελόπουλο: «Μάκη έγινες εχθρός μας»

Κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ σήκωσαν πανό για τον Μάκη Αγγελόπουλο στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο.

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Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό (20:00, live Gazzetta), σε ένα φιλικό ματς που τελικά θα έχει στη διάθεση της τον Λάντερς Νόλεϊ.

Φίλοι της Ένωσης που βρίσκονται στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο σήκωσαν πανό εναντίον του διοικητικού ηγέτη της ομάδας, Μάκη Αγγελόπουλου. «Μάκη έγινες εχθρός μας» έγραφε το πανό.

Στις 27 Ιουλίου, οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν κάνει γνωστή την πρώτη επίσημη αντίδρασή τους στον Μάκη Αγγελόπουλο, για τη συμφωνία της «Ένωσης» με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της SUNEL Arena.