Το σκεπτικό της Ε.Ε.Α, ο Αθλητικός Εισαγγελέας και ο κίνδυνος για τον Λιόλιο!

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέστειλε το σκεπτικό 75 σελίδων στους εμπλεκόμενους και μετά την ΕΟΚ και τον ΕΣΑΚΕ θα διαβιβαστεί τη Δευτέρα (14/9) στον Αθλητικό Εισαγγελέα και την Ε.Π.ΑΘΛ.Α. Το Gazzetta «φωτίζει» όλη τη διαδρομή μέχρι να φτάσει στο σκεπτικό.

Νέα διάσταση στην υπόθεση Βαγγέλη Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας δίνει το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, το οποίο αποτελείται από 75 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το σκεπτικό έχει ήδη φτάσει στους εμπλεκόμενους και τη Δευτέρα (14/11) αναμένεται να διαβιβαστεί στην ΕΟΚ, τον ΕΣΑΚΕ, τον Αθλητικό Εισαγγελέα και την Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, είναι αρμόδιος κρατικός φορέας που λειτουργεί υπό τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με σκοπό την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων.

Το τελευταίο στοιχείο λοιπόν είναι αυτό που δίνει νέα βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σκεπτικό γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενο δόλο για χειραγώγηση αγώνων, προκειμένου το ζήτημα να διερευνηθεί από τους αρμόδιους φορείς.

Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. αποτελεί συλλογικό όργανο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο οποίο συμμετέχουν:

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Ο Αθλητικός Εισαγγελέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επομένως, η υπόθεση περνά σε ένα νέο στάδιο καθώς υφίσταται θέμα αθλητικής ακεραιότητας. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην απόφαση της ΕΕΑ για την ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα ή στην εξέταση της σχέσης του Βαγγέλη Λιόλιου με την ΚΑΕ. Το κρίσιμο είναι τι ακριβώς περιγράφει η Επιτροπή στις 75 σελίδες του σκεπτικού της και ποια στοιχεία την οδήγησαν στις συγκεκριμένες κρίσεις οι οποίες φτάνουν ακόμη και σε ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων, αλλά και το κατά πόσο αυτό δημιουργεί εμμέσως κινδύνους στον Πρόεδρο της ΕΟΚ, αν αποδειχθεί εμπράκτως εμπλοκή του με την Πατρινή ΚΑΕ.

Για να γίνει, όμως, κατανοητό πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω στην αρχή της υπόθεσης. Η απόφαση της 9ης Ιουλίου ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας.

Η απόφαση της 9ης Ιουλίου

Στις 9 Ιουλίου η ΕΕΑ ανακοίνωσε την ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ενώ παράλληλα προχώρησε στην ανάκληση των αποφάσεων του 2020 με τις οποίες είχαν χορηγηθεί άδειες απόκτησης μετοχικών ποσοστών της ΚΑΕ στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επέβαλε επίσης πρόστιμο 15.000 ευρώ στην Πατρινή ΚΑΕ.

Την ίδια στιγμή, ο Βαγγέλης Λιόλιος βρέθηκε στο επίκεντρο ξεχωριστού σκέλους της διαδικασίας. Η ΕΕΑ τον κάλεσε σε ακρόαση για παράβαση των διατάξεων του αθλητικού νόμου που αφορούν πρόσωπο σχετιζόμενο ή συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με ΚΑΕ, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι κομβική για την υπόθεση, καθώς το ζήτημα που εξέτασε η Επιτροπή δεν ήταν μόνο η τυπική εικόνα του μετοχολογίου του Προμηθέα, αλλά και το κατά πόσο ο Βαγγέλης Λιόλιος εξακολουθούσε να έχει ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία της ΚΑΕ.

Με απλά λόγια, το ερώτημα που τέθηκε ήταν εάν η αποχώρηση από το μετοχικό σχήμα συνοδεύτηκε και από πραγματική αποχώρηση από τη διοικητική λειτουργία του Προμηθέα.

Και αυτό θα είναι ένα από τα σημεία που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία διαβάζοντας το σκεπτικό της ΕΕΑ.

Η επιστροφή στο 2020

Για να εξετάσει αυτή τη σχέση, η Επιτροπή επέστρεψε και στις αποφάσεις της 10ης Ιουλίου 2020. Τότε είχαν χορηγηθεί άδειες απόκτησης ποσοστών 30%, 30% και 24,62% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή. Η ΕΕΑ, στην απόφαση της 9ης Ιουλίου, δεν περιορίστηκε στην ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία και την ανάκληση των συγκεκριμένων αποφάσεων του 2020. Αυτό δείχνει ότι η κρίση της Επιτροπής αφορούσε μια ευρύτερη γκάμα γεγονότων και όχι μόνο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Οι καταγγελίες που έφεραν την υπόθεση στο προσκήνιο

Στην πορεία της υπόθεσης υπήρξαν καταγγελίες που αφορούσαν τη σχέση του προέδρου της ΕΟΚ με τον Προμηθέα. Η ΚΑΕ Αμαρουσίου είχε προχωρήσει σε καταγγελίες σε όλους τους φορείς (FIBA, EuroLeague), ανοίγοντας ένα ακόμη μέτωπο γύρω από την υπόθεση. Η ΕΕΑ από την πλευρά της ακολούθησε τη δική της θεσμική διαδικασία, εξετάζοντας τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιoν της και καλώντας τους εμπλεκόμενους να τοποθετηθούν. Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε άμεσα. Προηγήθηκαν συνεδριάσεις, αιτήματα και αναβολές, μέχρι η Επιτροπή να οδηγηθεί στην κρίση της.

Η 9η Ιουλίου και το πρώτο μεγάλο αποτέλεσμα

Η ανακοίνωση της 9ης Ιουλίου αποτέλεσε, μέχρι τότε, το σημαντικότερο κεφάλαιο της υπόθεσης. Η ΕΕΑ τότε ανακοίνωσε:

την ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο 2025-26,

την ανάκληση των αποφάσεων του 2020 για τις άδειες απόκτησης των μετοχών,

την επιβολή προστίμου 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ,

και την ξεχωριστή διαδικασία σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου.

Από εκείνο το σημείο και μετά, όλοι περίμεναν το αναλυτικό σκεπτικό.

Και τώρα, οι 75 σελίδες

Το σκεπτικό είναι πλέον το νέο μεγάλο κομμάτι του παζλ. Η σημασία του δεν βρίσκεται μόνο στην έκτασή του, αλλά κυρίως στο ότι αποτυπώνει αναλυτικά τη συλλογιστική της Επιτροπής, τα πραγματικά περιστατικά που έλαβε υπόψη, τα στοιχεία που αξιολόγησε και τον τρόπο με τον οποίο συνέδεσε τα δεδομένα της υπόθεσης με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου. Και πλέον υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που δίνει μια νέα διάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, η διαβίβαση του σκεπτικού στην ΕΟΚ, τον ΕΣΑΚΕ, τον Αθλητικό Εισαγγελέα και την Ε.Π.ΑΘΛ.Α συνδέεται και με αναφορά σε ενδεχόμενο δόλο για χειραγώγηση αγώνων, ώστε να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Και αυτή είναι πλέον η σημαντικότερη εξέλιξη στην υπόθεση.

Το επόμενο κεφάλαιο

Το 75σέλιδο σκεπτικό ανοίγει ουσιαστικά έναν νέο κύκλο. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η τύχη του Προμηθέα και οι συνέπειες της ανάκλησης του πιστοποιητικού. Από την άλλη, βρίσκεται η θέση του Βαγγέλη Λιόλιου και το ερώτημα εάν τα ευρήματα της ΕΕΑ μπορούν να έχουν περαιτέρω θεσμικές ή πειθαρχικές συνέπειες. Και πλέον, με τη διαβίβαση του σκεπτικού στους αρμόδιους φορείς, η υπόθεση δεν αφορά μόνο την ΕΕΑ. Το περιεχόμενο των 75 σελίδων περνά στα χέρια εκείνων που θα κληθούν να εξετάσουν τα επόμενα βήματα.

Έτσι, η υπόθεση που ξεκίνησε από τη σχέση του Βαγγέλη Λιόλιου με τον Προμηθέα και από το ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς της ΚΑΕ, αποκτά πλέον ένα νέο και σαφώς πιο σύνθετο κεφάλαιο.

