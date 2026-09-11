Η ΕΕΑ έβγαλε το σκεπτικό της απόφασης της 9ης Ιουλίου για τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο και τον Προμηθέα Πάτρας.

Τον περασμένο μήνα και πιο συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είχε ανακοινώσει την ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πάτρας ενώ είχε καλέσει σε ακρόαση τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Την Παρασκευή (11/09) η ΕΕΑ έβγαλε και το σκεπτικό της απόφασης το οποίο αποτελείται από 75 σελίδες και διαβιβάζεται από την Επιτροπή σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η απόφαση όπως είχε δημοσιευτεί από την ΕΕΑ στις 09/07

«1. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,

1) για ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 κατ΄άρθρο 77Α παρ.παρ.3 εδ. τελ. και 7, σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,

2) για ανάκληση των από 10.07.2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, κατ΄άρθρο 69 παρ.1 εδ.δ΄ σε συνδυασμό με άρθρα 69Α παρ.3 και 77Α παρ.9 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,

3) για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α’, 9 και 10, σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (μη υποβολή στην Ε.Ε.Α. υπεύθυνης δήλωσης και Ποινικού Μητρώου του Ευαγγέλου Λιόλιου, με την άτυπη και με ανοχή της Διοίκησης ανάθεσης σ΄αυτόν, διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ με έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση αυτής).

1.1.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ το χορηγηθέν πιστοποιητικό αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

1.2.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ τις από 10.07.2020 αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

1.3.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ πρόστιμο 15.000 ευρώ κατά πλειοψηφία. 2. Κλήση σε ακρόαση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α΄, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ.3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ, με την ανοχή της Διοίκησης, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του αθλητικού Νόμου).»