Το «παρών» στο επίσημο δείπνο της UEFA στη Θεσσαλονίκη έδωσε το βράδυ της Δευτέρας (14/9) ο Ιβάν Σαββίδης.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΕΠΟ και βρέθηκε στην εκδήλωση παρουσία του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, με αφορμή και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας.

Στο δείπνο είχε προσκληθεί και ο πρόεδρος της Super League και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος δεν κατάφερε τελικά να παραστεί λόγω προσωπικού κωλύματος.

Την Τρίτη (15/9) η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους.