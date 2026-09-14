Προ Ρέκο: Παίκτες διέσχισαν με μαγιό στη διάβαση Σιμπούγια στο Τόκιο
Η Προ Ρέκο βρίσκεται σε περιοδεία στην Άπω Ανατολή, με πρώτο σταθμό την Κίνα και τη Σαγκάη κι έπειτα την Ιαπωνία. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας έδωσε φιλικό αγώνα με την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας στο Τόκιο, επικρατώντας με 16-11.
Και σε κάποιο διάλειμμα των προπονήσεων κάποιοι από τους παίκτες της έκαναν κάτι τρελό. Φορώντας μόνο το μαγιό και τα σκουφάκια τους, επισκέφθηκαν και διέσχισαν την περίφημη διάβαση Σιμπούγια στην καρδιά του Τόκιο, αφήνοντας τους πάντες άφωνους.
Η διάβαση Σιμπούγια έχει χαρακτηριστεί ως η πιο πολυσύχναστη διασταύρωση πεζών στον κόσμο κι αποτελεί έναν από τους πιο must προορισμούς για τον επισκέπτη στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Έχει υπολογιστεί ότι καθημερινά τη διασχίζουν από 300.000 μέχρι 500.000 άνθρωποι!
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