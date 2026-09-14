Προ Ρέκο: Παίκτες διέσχισαν με μαγιό στη διάβαση Σιμπούγια στο Τόκιο

Δημήτρης Ντζάνης
Προ Ρέκο: Παίκτες διέσχισαν με μαγιό στη διάβαση Σιμπούγια στο Τόκιο

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Οι παίκτες της Προ Ρέκο βρίσκονται για αγώνες προετοιμασίας στο Τόκιο και θέλοντας να ξεσκάσουν φόρεσαν το μαγιό τους, το σκουφάκι τους κι διέσχισαν την περίφημη διάβαση Σιμπούγια.

Η Προ Ρέκο βρίσκεται σε περιοδεία στην Άπω Ανατολή, με πρώτο σταθμό την Κίνα και τη Σαγκάη κι έπειτα την Ιαπωνία. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας έδωσε φιλικό αγώνα με την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας στο Τόκιο, επικρατώντας με 16-11.

Και σε κάποιο διάλειμμα των προπονήσεων κάποιοι από τους παίκτες της έκαναν κάτι τρελό. Φορώντας μόνο το μαγιό και τα σκουφάκια τους, επισκέφθηκαν και διέσχισαν την περίφημη διάβαση Σιμπούγια στην καρδιά του Τόκιο, αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

Η διάβαση Σιμπούγια έχει χαρακτηριστεί ως η πιο πολυσύχναστη διασταύρωση πεζών στον κόσμο κι αποτελεί έναν από τους πιο must προορισμούς για τον επισκέπτη στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Έχει υπολογιστεί ότι καθημερινά τη διασχίζουν από 300.000 μέχρι 500.000 άνθρωποι!

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@Photo credits: prorecco / Instagram
     

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