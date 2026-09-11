Ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης δέχεται μπασκετικά... μαθήματα από τον Μάικ Μπατίστ στην προθέρμανση του Παναθηναϊκού πριν από το φιλικό με την ΑΕΚ στη Ρόδο (11/09, 20:00).

Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο (11/09, 20:00) και ο φέρελπις Ιάσωνας Βαρβαρίτης δέχθηκε τις συμβουλές του Μάικ Μπατίστ κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των δύο ομάδων.

Ο Βαρβαρίτης αποτελεί έναν παίκτη με εξαιρετικά φυσικά προσόντα, ενώ στο τουρνουά GEN A STARS U16 της ΕΟΚ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με 17,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Λίγο νωρίτερα είχε οδηγήσει τον Πλάτωνα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Παίδων της ΕΣΚΑ, σημειώνοντας 29 πόντους με πέντε τρίποντα στον τελικό απέναντι στο Περιστέρι.

Δείτε το σχετικό video:

☘️ Ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαριτης δέχεται τις συμβουλές του Μπατιστ



Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου pic.twitter.com/FOHJNRUJcQ — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026

Δείτε το video από την προθέρμανση του Παναθηναϊκού: