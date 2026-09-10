Tα προβλήματα δεν σταματούν για την ΑΕΚ, αφού και ο Λάντερς Νόλεϊ τέθηκε εκτός.

Η ατυχία συνεχίζει στην ΑΕΚ, αφού η λίστα των τραυματιών μεγαλώνει σε μια περίοδο που η ομάδα χτίζεται στην προετοιμασία και έχει μπροστά της και σημαντικά φιλικά, όπως το αυριανό με τον Παναθηναϊκό (20:00).

Χθες έγινε γνωστό πως στα... πιτς μπήκε ο Ντέρικ Γουίλιαμς. Αλλά δεν σταματούν εκεί τα προβλήματα. Νοκ άουτ τέθηκε και ο Λάντερς Νόλεϊ!

Οι απόντες έγιναν… πέντε με τη νέα εξέλιξη. Ο Αμερικανός φόργουορντ νιώθει ενοχλήσεις στη μέση από χτύπημα, που δέχθηκε, κι αυτή την ώρα εξετάζεται από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ.

Εκτός δράσης έχουν τεθεί οι Φλιώνης, Μπράουν, Ουίλιαμς, Φίζελ και ο Νόλεϊ

Με Λαρεντζάκη στη Ρόδο

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι και επίσημα από την Τετάρτη παίκτης της ΑΕΚ, ανεβάζοντας επίπεδο τόσο την περιφέρεια της όσο και τον ελληνικό κορμό της.

Πάντως ο Έλληνας διεθνής θα είναι κανονικά στη Ρόδο με την αποστολή της ΑΕΚ, η οποία θα έχει χτυπηθεί από πολλούς τραυματισμούς. Πριν την Ρόδο θα προπονηθεί και στη SUNEL Arena, επιστρέφοντας στα παλιά του λημέρια και ξανά στην... αγκαλιά του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ειδικό καλωσόριμα στον Λάρυ έκανε και το Basketball Champions League μέσω ανάρτησης στο x, γράφοντας: «Η κόμπρα επέστρεψε, ο Λαρεντζάκης ξανά στη Βασίλισσα».