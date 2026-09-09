ΑΕΚ: Απίστευτη ατυχία, νοκ άουτ και ο Γουίλιαμς
Η ατυχία συνεχίζει να «χτυπάει» την ΑΕΚ. Μετά τους τραυματίες Φλιώνη, Μπράουν και Φίζελ, το απουσιολόγιο της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα, θα έχει και το όνομα του Ντέρικ Γουίλιαμς.
Ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας και δεν θα είναι διαθέσιμος για το φιλικό τουρνουά της Ρόδου.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ
«Πρόβλημα προέκυψε στην ήδη λαβωμένη «Βασίλισσα», μία ημέρα πριν από την αναχώρηση για το τουρνουά της Ρόδου. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας.
Η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ΒC. Yπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης βρίσκονται προ πολλού και οι τραυματίες Φλιώνης, Μπράουν, Φίζελ».
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