Η ΑΕΚ θα πορευτεί με μία ακόμα απουσία, καθώς τραυματίστηκε και ο Ντέρικ Γουίλιαμς.

Η ατυχία συνεχίζει να «χτυπάει» την ΑΕΚ. Μετά τους τραυματίες Φλιώνη, Μπράουν και Φίζελ, το απουσιολόγιο της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα, θα έχει και το όνομα του Ντέρικ Γουίλιαμς.

Ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας και δεν θα είναι διαθέσιμος για το φιλικό τουρνουά της Ρόδου.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Πρόβλημα προέκυψε στην ήδη λαβωμένη «Βασίλισσα», μία ημέρα πριν από την αναχώρηση για το τουρνουά της Ρόδου. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας.

Η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ΒC. Yπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης βρίσκονται προ πολλού και οι τραυματίες Φλιώνης, Μπράουν, Φίζελ».