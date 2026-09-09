ΑΕΚ: Το Depth Chart της Ένωσης μετά την απόκτηση του Λαρεντζάκη
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, με την Ένωση να ανακοινώνει την επιστροφή του μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο.
Η προσθήκη του 32χρονου γκαρντ θα δώσει λύσεις τόσο στη θέση 2 όσο και στη θέση 3, ανάλογα με τα σχήματα που θα επιλέγει ο Ντράγκαν Σάκοτα.
Πλέον το ρόστερ της Ένωσης, παίρνει την τελική του μορφή ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με το depth chart να διαμορφώνεται ως εξής:
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Το depth chart της ΑΕΚ:
- PG: Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας
- SG: Μπάρτλεϊ, Κατσίβελης, Γυμνόπουλος
- SF: Νόλεϊ, Λαρεντζάκης
- PF: Μπράουν, Γουίλιαμς
- C: Τζόζεφ, Φίζελ, Σκορδίλης
Αρκετοί παίκτες όπως ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης, ο Νόλεϊ, ο Λαρεντζάκης και ο Μπράουν μπορούν να καλύψουν πάνω από μια θέσεις.
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