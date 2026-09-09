ΑΕΚ: Το Depth Chart της Ένωσης μετά την απόκτηση του Λαρεντζάκη

ΑΕΚ: Το Depth Chart της Ένωσης μετά την απόκτηση του Λαρεντζάκη

Νίκος Καρφής
ΑΕΚ: Το Depth Chart της Ένωσης μετά την απόκτηση του Λαρεντζάκη

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Δείτε πώς διαμορφώθηκε το ρόστερ της ΑΕΚ, μετά την πολύ σημαντική προσθήκη του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, με την Ένωση να ανακοινώνει την επιστροφή του μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο.

Η προσθήκη του 32χρονου γκαρντ θα δώσει λύσεις τόσο στη θέση 2 όσο και στη θέση 3, ανάλογα με τα σχήματα που θα επιλέγει ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Πλέον το ρόστερ της Ένωσης, παίρνει την τελική του μορφή ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με το depth chart να διαμορφώνεται ως εξής:

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Το depth chart της ΑΕΚ:

  • PG: Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας
  • SG: Μπάρτλεϊ, Κατσίβελης, Γυμνόπουλος
  • SF: Νόλεϊ, Λαρεντζάκης
  • PF: Μπράουν, Γουίλιαμς
  • C: Τζόζεφ, Φίζελ, Σκορδίλης

Αρκετοί παίκτες όπως ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης, ο Νόλεϊ, ο Λαρεντζάκης και ο Μπράουν μπορούν να καλύψουν πάνω από μια θέσεις.

 

@Photo credits: INTIME
     

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