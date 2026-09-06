Ο Άρης επικράτησε των Vikos Falcons με 97-80 σε τεστ προετοιμασίας στο Nick Galis Hall με πρωταγωνιστές τους Ντιμιτρίγεβιτς, Μόργκαν και Λιντέλ.

Οι «κίτρινοι» αγωνίστηκαν με τρεις απουσίες καθώς ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπειών στο γόνατο καθώς ο Στέφαν Γιόβιτς είναι ασθενής ενώ ο Στέλιος Πουλιανίδης υπέστη θλάση α’ βαθμού στον οπίσθιο μοιραίο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε τον έλεγχο του αγώνα από τη δεύτερη περίοδο κι έπειτα με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο έκανε επιμέρους σκορ 35-18, πάνω στο οποίο βασίστηκε κι έχτισε διαφορά ασφαλείας.

Ντιμιτρίγεβιτς, Μόργκαν και Λιντέλ ήταν οι πρώτοι σκόρερ για τον Άρη και για την ακρίβεια σημείωσαν τους 56 από τους 97 πόντους της ομάδας. Οι Vikos Falcons έβγαλαν αντίδραση στο 3ο δεκάλεπτο καθώς μείωσαν τη διαφορά στα επίπεδα των 12 πόντων (65-53), αλλά εκεί ο Άρης αντέδρασε με επιμέρους σκορ 10-2 ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 78-62. Οι «κίτρινοι» είχαν αντίστοιχη αντίδραση στη δεύτερη απόπειρα επιστροφής των Vikos Falcons (84-74) καθώς εκεί οι Ντιμιτρίγεβιτς, Λιντέλ έδωσαν λύσεις στην επίθεση.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 56-37, 78-62, 97-80.

ΑΡΗΣ: Μήτρου Λονγκ 2, Ρόμπινσον Ερλ 15, Τολιόπουλος 8 (2), Ντιμιτρίγεβιτς 20 (1), Χατζηλάμπρου 4, Μποχωρίδης, Μόργκαν 18 (2), Λιντέλl 18 (2), Χαραλαμπόπουλος, Αντετοκούνμπο 6, Μπιρτς 6.

VIKOS FALCONS: Μπογκς 6, Καρακώστας 3, Άλμονορ 11 (3), Χαντζής 3 (1), Αγραβάνης 14 (1), Σωτηρίου 3, Φλόιντ 12 (1), Πάτρας 2, ΜακΝιρ 8, Τζάστιζ 3 (1), Πατρίκης, Φρίμαν 12 (2), Πόζογλου 3 (1).