Τόλιας: «Η Μύκονος είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα»

Ο Βασίλης Τόλιας μίλησε στο site της Μυκόνου και αναφέρθηκε στην πρόκληση της Stoiximan GBL για τον ίδιο την επόμενη σεζόν, ενώ στάθηκε επίσης και στο FIBA Europe Cup.

Τις προσδοκίες του για τη νέα σεζόν ανέφερε στο επίσημο site της Μυκόνου, ο Βασίλης Τόλιας.

Ο 24χρονος φόργουορντ μίλησε για την πρόκληση που έχει να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ τοποθετήθηκε και για τη συμμετοχή της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Τόλιας:

Η Μύκονος ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή σεζόν, με τη συμμετοχή της στη Stoiximan GBL αλλά και στο FIBA Europe Cup. Για σένα, όμως, υπάρχει και η προσωπική πρόκληση να σταθείς σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσεις την ομάδα να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις. Ποιο είναι το μεγαλύτερο challenge που έχεις μπροστά σου;

«Νομίζω ότι, για αρχή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να προσαρμοστώ στο επίπεδο της κατηγορίας και στις απαιτήσεις που έχει. Είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, με μεγαλύτερη ένταση και ποιότητα, οπότε θέλω πρώτα απ’ όλα να καταλάβω τι χρειάζεται από εμένα και να μπορέσω να ανταποκριθώ μέσα από την καθημερινή δουλειά.

Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη είναι ένα ξεχωριστό και πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι μια καινούργια εμπειρία τόσο για την ομάδα όσο και για εμένα προσωπικά και σίγουρα ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσουμε παραστάσεις και να εξελιχθούμε.

Προτιμώ να το βλέπω βήμα-βήμα, προπόνηση με την προπόνηση και παιχνίδι με το παιχνίδι. Αν δουλέψουμε σωστά και προσαρμοστούμε γρήγορα στις νέες απαιτήσεις, πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και στις δύο διοργανώσεις. Για μένα το σημαντικό είναι να είμαι έτοιμος όταν έρθει η στιγμή και να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα με όποιον τρόπο χρειαστεί».

Τι είναι αυτό που σε εξιτάρει περισσότερο ενόψει της νέας σεζόν, τώρα που ετοιμάζεσαι για το πρώτο σου βήμα στη Stoiximan GBL;

«Σίγουρα η συμμετοχή στη Stoiximan GBL είναι κάτι που ονειρευόμουν από παιδί, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και έχω την ευκαιρία να το ζήσω. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα για μένα και θέλω να το αξιοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ταυτόχρονα, ξέρω ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό επίπεδο και ότι οι απαιτήσεις θα είναι μεγαλύτερες. Θέλω να δουλέψω σκληρά, να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να κερδίσω μέσα από την καθημερινότητα. Το γεγονός ότι θα αγωνιστώ για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία είναι από μόνο του ένα μεγάλο κίνητρο και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να δω πού μπορώ να φτάσω».

Σε αυτή τη μετάβαση, τι σε απασχολεί περισσότερο: οι προσδοκίες που έχουν οι άλλοι από εσένα ή αυτές που έχεις εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου;

«Νομίζω ότι, πάνω απ’ όλα, με ενδιαφέρουν οι προσδοκίες που έχω εγώ από τον εαυτό μου. Η αυτοπεποίθηση και ο τρόπος με τον οποίο θα μπω στο γήπεδο είναι πολύ σημαντικά για μένα. Πιστεύω στις δυνατότητές μου και θέλω να τις βγάλω στο παιχνίδι, χωρίς να σκέφτομαι υπερβολικά τι περιμένουν οι άλλοι από εμένα.

Φυσικά, θέλω να ξεπεράσω τις προσδοκίες και να μπορέσω να ανταποκριθώ σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι το επίπεδο είναι υψηλό, αλλά αυτό είναι και ένα μεγάλο κίνητρο για μένα.

Βλέπω, επίσης, ότι έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ παικτών και πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ καλή σεζόν. Το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι υγιείς, να δουλεύουμε καθημερινά και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

Η Μύκονος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την τοπική κοινωνία. Έχοντας ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα ως αντίπαλος, πώς περιμένεις να είναι τώρα που θα τη βιώσεις από μέσα, ως παίκτης της ομάδας;

«Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω ζήσει και ως αντίπαλος, όταν αγωνιζόμουν στην Elite League και είχαμε παίξει απέναντι στη Μύκονο με την ομάδα των Μεγάρων, οπότε έχω μια εικόνα για την ατμόσφαιρα και για το πόσο κοντά βρίσκεται ο κόσμος στην ομάδα.

Είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια ολόκληρη κοινότητα μαζί σου και, ως ομάδα, να μπορείς να την εκπροσωπείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κόσμος μάς δίνει κίνητρο και ενέργεια και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο μέσα στη σεζόν, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές.

Για μένα είναι κάτι που περιμένω με ιδιαίτερη χαρά, γιατί μέχρι τώρα το είχα ζήσει από την απέναντι πλευρά. Τώρα θα έχω την ευκαιρία να το βιώσω μέσα στο γήπεδο ως παίκτης της Μυκόνου και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».