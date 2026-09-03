Τίγκας: «Η Μύκονος ήταν το κατάλληλο περιβάλλον για το επόμενο βήμα στην καριέρα μου»

Ο Φίλιππος Τίγκας μίλησε για την απόφαση του να συνεχίσει στη Μύκονο, αφήνοντας πίσω του τον Κεραυνό Στροβόλου.

Άλλαξε λημέρια ο Φίλιππος Τίγκας. Ο Κύπριος γκαρντ θα αγωνίζεται πλέον στη Μύκονο μετά από πέντε χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του Κεραυνού Στροβόλου.

Ο Τίγκας μίλησε στο mykonosbc.gr και στάθηκε στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Κύπριος γκαρντ αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που του έδειξε ο σύλλογος, στο πρότζεκτ που τον έκανε να επιλέξει τη Μύκονο, αλλά και στη συνύπαρξή του με τον Βαγγέλη Μάντζαρη.

Αναλυτικά

Μετά από πέντε χρόνια στον Κεραυνό Στροβόλου, περνάς πλέον σε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα σου, με τη Μύκονο και το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις «τώρα είναι η στιγμή» για το επόμενο βήμα και τι περιμένεις να σου προσφέρει αυτή η νέα εμπειρία;

«Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μύκονο και τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη να αισθάνεται ότι ένας οργανισμός πιστεύει σε εκείνον και στις δυνατότητές του. Για μένα είναι τιμή να βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα και να αποτελώ μέρος αυτού του πρότζεκτ.

Όσον αφορά τον Κεραυνό Στροβόλου, πέντε χρόνια είναι ένα μεγάλο διάστημα και ήταν κάτι που γνωρίζαμε όλοι ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Έζησα πολλά εκεί, πήρα σημαντικές εμπειρίες και θεωρώ ότι ήταν το κατάλληλο περιβάλλον για να εξελιχθώ ως παίκτης και ως άνθρωπος.

Όταν παρουσιάστηκε η προοπτική της Μυκόνου , αισθάνθηκα ότι ήταν η κατάλληλη επιλογή για τη δεδομένη στιγμή. Πιστεύω πολύ στο πρότζεκτ και σε αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει ο σύλλογος. Είναι μια νέα εμπειρία για μένα, σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα και σε ένα περιβάλλον με νέες απαιτήσεις, και αυτό ακριβώς αναζητούσα.

Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία, να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος, να συνεχίσω να εξελίσσομαι και, πάνω απ’ όλα, να βοηθήσω τη Μύκονο να πετύχει τους στόχους της. Είναι ένα σημαντικό βήμα για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος που το κάνω με αυτή την ομάδα».

Έχεις συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με την ταμπέλα του μεγαλύτερου ταλέντου του κυπριακού μπάσκετ. Πόσο σε επηρεάζει αυτή η προσδοκία και, κυρίως, τι σημαίνει για σένα να πρέπει πλέον να αποδείξεις τις δυνατότητές σου απέναντι σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού;

«Δεν το βλέπω τόσο πολύ έτσι. Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτό που αγαπώ και να παίζω μπάσκετ ως επαγγελματίας. Το θεωρώ πραγματικά ευλογία και προσπαθώ να το βλέπω έτσι κάθε μέρα, χωρίς να σκέφτομαι ιδιαίτερα τις ταμπέλες ή τις προσδοκίες που μπορεί να υπάρχουν γύρω από το όνομά μου.

Προτιμώ να παίρνω τα πράγματα μέρα με τη μέρα και να επικεντρώνομαι στη δουλειά μου. Έχω πίστη στον εαυτό μου και στις δυνατότητές μου, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται και η σωστή καθοδήγηση και η στήριξη της ομάδας για να μπορέσει ένας παίκτης να προχωρήσει. Δεν μπορείς να πετύχεις μόνος σου.

Ξέρω ότι στην Ελλάδα το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι υψηλότερο και ότι οι απαιτήσεις θα είναι μεγαλύτερες. Αυτό, όμως, είναι και ένα σημαντικό κίνητρο για μένα. Θέλω να δουλέψω, να μάθω και να εξελιχθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχω πίστη στον εαυτό μου, έχω πίστη στον Θεό και πιστεύω ότι, με τη βοήθεια της ομάδας και τη σκληρή δουλειά, θα έρθουν και τα κατάλληλα αποτελέσματα».

Στη Μύκονο θα μοιραστείς τη θέση των γκαρντ με έναν παίκτη με την εμπειρία και τις παραστάσεις του Βαγγέλη Μάντζαρη. Τι περιμένεις να πάρεις από τη συνύπαρξή σας μέσα στο παρκέ και πόσο σημαντικό θεωρείς ότι μπορεί να είναι για την εξέλιξή σου να έχεις δίπλα σου έναν τόσο έμπειρο συμπαίκτη;

«Ο Βαγγέλης Μάντζαρης ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξα τη Μύκονο . Είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ και θεωρώ ότι μπορώ να μάθω πάρα πολλά δίπλα του.

Για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχω την ευκαιρία να συνυπάρξω στην ίδια ομάδα με έναν τόσο έμπειρο γκαρντ. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να τα μάθεις μόνο μέσα από την προπόνηση. Ο τρόπος που διαχειρίζεται ένας παίκτης τις καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι, οι αποφάσεις που παίρνει, η αντίδρασή του στην πίεση και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο διαβάζει το παιχνίδι είναι στοιχεία που μπορείς να παρατηρήσεις και να βελτιώσεις μέσα από τη συνύπαρξη.

Θέλω να είμαι ανοιχτός σε αυτό, να τον παρακολουθώ, να τον ακούω και να προσπαθώ να απορροφήσω όσο περισσότερα μπορώ. Ταυτόχρονα, θέλω να διεκδικήσω τον δικό μου ρόλο και να βοηθήσω την ομάδα με όσα μπορώ να προσφέρω. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα μου δώσει την ευκαιρία να δω το παιχνίδι και από μια διαφορετική οπτική».

Ερχόμενος στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι; Θέλεις πρώτα απ’ όλα να προσαρμοστείς στο επίπεδο της ελληνικής λίγκας ή έχεις ήδη στο μυαλό σου συγκεκριμένα αγωνιστικά βήματα και στόχους που θέλεις να πετύχεις με τη Μύκονο και σε προσωπικό επίπεδο;

«Ο βασικός μου στόχος είναι να βοηθήσω τη Μύκονο να πετύχει τους στόχους της. Αυτό έχω περισσότερο στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Θέλω να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα γίνεται στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος, να δουλεύω καθημερινά και να βοηθάω την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ.

Πιστεύω ότι μέσα από τους ομαδικούς στόχους έρχονται και οι ατομικοί. Αν η ομάδα προχωράει και πετυχαίνει αυτά που έχει θέσει ως στόχο, τότε δημιουργούνται και για κάθε παίκτη οι προϋποθέσεις να εξελιχθεί και να κάνει το επόμενο βήμα. Επομένως, δεν θέλω να βάλω από τώρα συγκεκριμένα προσωπικά νούμερα ή στόχους. Προέχει να προσαρμοστώ, να κερδίσω την εμπιστοσύνη της ομάδας και του προπονητή και να προσπαθήσω να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ».