Φριμπούρ: Το προφίλ της αντιπάλου της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup

Η Μύκονος δοκιμάζεται στην έδρα της Φριμπούρ την Τρίτη (21:00) και οι Νησιώτες παρουσίασαν το προφίλ των πρωταθλητών Ελβετίας.

Μετά την νίκη της στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, η Μύκονος έχει ένα απαιτητικό ματς στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της regular season της διοργάνωσης (13/10, 21:00).

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου δοκιμάζεται στο Salle Saint-Léonard απέναντι στη Φριμπούρ και οι Νησιώτες έκαναν την ανάλυση του προφίλων των πρωταθλητών Ελβετιας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας

Αναλυτικά

Η ιστορία και οι τίτλοι της Φριμπούρ

Η Φριμπούρ (Fribourg Olympic Basket) ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου 1961, έπειτα από τη συγχώνευση των Fribourg Basket και Olympic Basket. Έκτοτε, εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις του ελβετικού μπάσκετ, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η τροπαιοθήκη της περιλαμβάνει 23 πρωταθλήματα Ελβετίας, 13 Κύπελλα, δέκα Λιγκ Καπ και πέντε Σούπερ Καπ. Μάλιστα, την περασμένη σεζόν κατέκτησε τρεις εγχώριους τίτλους, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ελβετίας και το Λιγκ Καπ, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο Μοερμάν των διαδοχικών τίτλων στη EuroLeague

Στο ρόστερ της Φριμπούρ ξεχωρίζει ο Αντριέν Μοερμάν, ο πολύπειρος Γάλλος φόργουορντ-σέντερ, ο οποίος εντάχθηκε στους πρωταθλητές Ελβετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριών μηνών, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Ο 38χρονος Μοερμάν μετρά 239 συμμετοχές στη EuroLeague με τις Ορλεάν, Νανσί, Λιμόζ, Νταρουσάφακα, Μπαρτσελόνα, Αναντολού Εφές και Μονακό, έχοντας μέσο όρο 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ ανά αγώνα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο Γάλλος ψηλός ήταν μέλος της Αναντολού Εφές στις διαδοχικές κατακτήσεις της EuroLeague, το 2021 και το 2022.

Η εικόνα της Φριμπούρ στην πρεμιέρα

Η Φριμπούρ γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την Οραντέα με 93-67 στην πρεμιέρα του φετινού FIBA Europe Cup. Ο Αντριέν Μοερμάν σημείωσε 10 πόντους με 4/8 σουτ εντός πεδιάς, μάζεψε έξι ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Ο Δομινικανός πόιντ γκαρντ Μπράιαν Κολόν πρόσθεσε 12 πόντους με 2/4 τρίποντα για τους πρωταθλητές Ελβετίας, οι οποίοι υποδέχονται τη Μύκονο, στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρησή τους στη διοργάνωση.

Η έδρα της Φριμπούρ

Η έδρα της Φριμπούρ είναι το Salle Saint-Léonard, ένα κλειστό γήπεδο που εγκαινιάστηκε το 2010 και έχει χωρητικότητα 2.850 θεατών, φιλοξενώντας τόσο τους αγώνες της ανδρικής ομάδας όσο και τις δραστηριότητες της ακαδημίας του συλλόγου.

Εκεί, η Φριμπούρ θα υποδεχθεί τη Μύκονο , στην πρώτη εκτός έδρας ευρωπαϊκή δοκιμασία της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου στη φετινή διοργάνωση.

Group H

Κατάταξη

Οραντέα 1-0 Ρίγα 1-0 Μύκονος 1-0 Νέφτσι Μπακού 0-1 Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 0-1 Φριμπούρ 0-1

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13/10

21:00 Φριμπούρ – Μύκονος

Τετάρτη 14/10