Μύκονος: Στην προετοιμασία o Φάντερμπερκ
Σημαντική επιστροφή για τη Μύκονο. Ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Λιβάνου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου και μπήκε στην προετοιμασία της ομάδας.
Ο 29χρονος σέντερ αποτελεί το νέο πρόσωπο στην προετοιμασία και μπορεί να τον υπολογίζει κανονικά ο Βαγγέλης Ζιάγκος, ξεκινώντας δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες
Ο Φάντερμπερκ αγωνίστηκε ως νατουραλιζέ στα προκριματικά του Παγκοσμίου 2027 για την ασιατική ζώνη. Στην εντός έδρας νίκη επί της Νοτίου Κορέας με 93-74 είχε 13 πόντους με 6/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος στα 29:45 που έμεινε στο παρκέ. Στην εκτός έδρας ήττα από την Κίνα με 89-87, σημείωσε 12 πόντους με 4/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 29:12 συμμετοχής.
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